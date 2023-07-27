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【收生困難】業界指增加津貼「未治本」　促教育局解決生源核心問題

社會 06:02 2023/07/27

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

教育局將於新學年起，向幼稚園增撥4,200萬元恒常津貼。（資料圖片）

教育局將於新學年起，向幼稚園增撥4,200萬元恒常津貼，資助舉辦校外體驗式學習活動及病假教師代課津貼，惟措施被業界指是「治標不治本」，盼當局協助業界應對學生人數下降的核心問題，倡當局制定更穩健幼教發展藍圖。

國民學校漢師中英文幼稚園校長鄭啟然對於兩項新措施表示支持，估算津貼足夠資助學校舉行1至2次需付費的參觀活動，並按普遍幼稚園不足100名學生推算，代課津貼足夠全年請代課教師10天左右，形容是合理數字。惟他指出，近年學生減少，加上移民潮，入行新人減少，以其學校位於長洲為例，比以往更難尋覓代課教師，盼當局可提供名單減省學校尋人工作，並關注措施申請是否簡易，長遠冀當局調整師生比及調高學生單位資助等，改善教師前景。

身兼幼稚園校長的教聯會副主席林翠玲坦言，「以往學校能夠自負營虧，但現時收生不足，連營辦體驗式學習活動都有困難」，估計津貼可減省家長開支，例如學生到主題樂園入場費，代課津貼亦可略為抒緩人手壓力，建議當局再為學校增加行政人員人手，長遠跟隨中小學，將幼稚園全面轉為全日制，配合釋放勞動力的需求。

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記者：馮琪雅

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