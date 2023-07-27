【專訪】施俊輝指疫後出生率或升　幼園增4200萬恒常津貼鼓勵校外體驗

▲ 教育局副局長施俊輝認為，新冠疫情是導致出生率下跌因素之一，認為可觀察多一兩年或有機會回升。（陳靜儀攝）

出生率持續下跌，幼稚園界尚未步出收生寒冬。教育局副局長施俊輝接受專訪指，新冠疫情肯定是導致出生率低的因素之一，但認為可以再觀察多一兩年，出生率或有機會回升，籲業界毋須過分悲觀。

施俊輝提到，趁學生人數減少，局方更希望提升幼稚園教育質素，新學年起將增撥4,200萬元恒常津貼，資助幼稚園舉辦校外體驗式學習活動，並額外提供病假教師代課津貼，料可輕微紓緩業界營運壓力。

據教育局《學生人數統計報告書》統計，截至去年9月，過去一年全港幼稚園學生流失率約6.3%，創近年移民潮下新高。施俊輝透露，截至6月，有16間幼稚園在本學年期間或完結前停辦，包括2間選擇合併；較上學年全年20間略減3間。而本學年另有3間幼稚園新註冊，及9間幼稚園正申請註冊。

疫下延生育 籲可觀察一兩年

施俊輝指，對於出生率下跌，他認為「未必一定那麼悲觀」，提及過去從業界獲悉，部分家長因為準備接種新冠疫苗，又或擔心確診而延遲生育；他更以自己個人為例，疫情初期亦感到擔心，最終延至去年底才誕下第2名女兒。

被問到是否可將出生率下跌歸咎於疫情？施俊輝說，回看2001年至2019年新冠疫情前，沙士疫後的2004年出生率，以本地女性所生嬰兒數目最低，故肯定新冠疫情是導致出生率下跌因素之一，認為可觀察多一兩年或有機會回升，「當然還有其他因素，我想就很難完全講得到是甚麼原因。」

▲ 教育局副局長施俊輝（陳靜儀攝）

「尤其是現在沒有那麼多小朋友，（教育局）更加希望提升幼稚園教育質素。」施俊輝指，新學年起向參加幼稚園教育計劃的幼稚園，每年增撥4,200萬元，當中包括提供2,700萬元津貼，支援幼稚園為學生舉辦更多走出課室的體驗式學習活動。

提升教育質素 非純粹「救校」

各校津貼額按學生人數計算，每人總資助額為260元，包括每人200元「學生津貼」，再按學生津貼額提供多3成額外津貼，舉例指1間200名學生的幼稚園，全年可獲5.2萬元資助，學校可用作支付租用旅遊巴費用、參觀入場費及帶隊人員開支等。

施俊輝指，業界反映希望帶幼童參觀香港故宮博物館及科學館，局方並無對活動內容設特定要求。若針對國民、國安教育活動，學校可善用3月發放一筆過「推廣中華文化及藝術津貼」。教育局另會每年額外撥款1,500萬元，讓參加計劃幼稚園聘請代課教師，暫代因病請假的教師。他強調任何提升教育質素政策一定受家長歡迎，並非純粹「救學校」。

▲ 教育局為提升幼稚園教育質素，新學年起將增撥4200萬元恒常津貼。（資料圖片）

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅、梁凱婷