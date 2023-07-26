【AI水墨畫】滬港澳台繪畫聯展在港開幕 AI水墨畫惹注目

2023滬港澳台繪畫聯展26日在香港開幕，75位藝術家創作的126幅作品，匯聚中央圖書館展廳 ; 香港跨媒體藝術家黃宏達帶來用人工智能(AI)創作的多幅作品，在一眾以傳統方式創作的作品中獨樹一幟，吸引參觀者以嶄新角度觀賞中國水墨藝術。

曾憑《頭文字D》、《黃飛鴻之英雄有夢》屢獲香港電影金像獎及台灣金馬獎殊榮的視覺特效導演黃宏達說，希望將中國傳統水墨藝術與現代科技結合起來，形成新的藝術形式。對於創作者和作品的關係，他認為人類有着AI不可取代的特質 ; 至少在創作方面，人類始終是主導的靈魂。

黃宏達有一隻黃色的機械臂拍檔，結合了科技、人工智能和水墨的 AI Gemini，每次「落筆」前，會先創建一個虛擬的世界，AI會收集天氣、溫度及時間等數據，能夠模仿人類的情感表現，透過機械臂落筆的力度、水墨的深淺繪，畫出真實的水墨畫。

另外，上海畫家徐志良向媒體介紹了他參展作品中描繪夏天的一幅山水畫 , 畫面中遠山、人家、煙柳、荷塘組成了一幅恬淡的圖景。他希望廣大香港市民前來參觀，豐富業余生活。

本次聯展以「 同赴新征程 再繪新篇章」為主題，致力加強文化交流互動，進一步推動水墨畫的傳承、創新與發展。

聯展由上海市對外文化交流協會、香港現代水墨畫會、澳門文化藝術學會等共同主辦。參展的上海藝術家22位，香港藝術家27位，澳門藝術家11位，台灣藝術家15位。