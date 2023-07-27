【阿晶自殺】微辣前經理人阿晶輕生離世　微辣發聲明強調從沒作出恐嚇行為

YouTube頻道微辣的前經理人兼KOL阿晶（Jane）離世。日前，阿晶在個人社交平台剖白受抑鬱等情緒病纏繞4年，表示自己曾遭恐嚇、網絡欺凌等。

而且更在社交平台留下疑似遺書的千字文，當中包括寫道：「明天會不會醒不知道，希望我可以一直睡到底。」、「我要走了，帶着決心。彩虹橋上見吧」、「不要打給我 藥已下肚 願我不再受抑鬱的折磨」等，令網民憂心。

無奈，在昨天傍晚時份，屬於阿晶的TG群組內，已有人表示阿晶已離世，她的不少好友、支持者在IG發文悼念，當中並多位微辣相關人士，比如她的好友Cindy，曾在微辣合作的泰仔、李宇軒、的士文、田娜、蘇霖、Roberto、JCW等。

同時，還包括微辣創辦人之一李偉麟（Jacky Lei），他於IG以限時動態方式表示：「很傷心、很忐忑一言難盡，可恨的網絡言論。」。

僅以「前員工」稱呼阿晶

直至昨晚約11時30分，微辣文化發出公告回應：「本公司於今日傍晚得知前員工不幸離世，本公司對此深感哀慟及遺憾，並向其家屬致以深切慰問。」但未有寫出離世者名字，僅以「前員工」稱呼。

公告同時強調，有人曾透過電話對「她」作出恐嚇，重申該行為與微辣文化全人無關。此外，原計劃8月舉行「微辣十周年聯歡晚會」演出將延期。

阿晶在2021年微辣離職，可是雙方卻是不歡而散，當中她更曾表示遭舊愛兼微辣藝人加蔥迫墮胎，但加蔥否認，表示這是雙方的共同決定。另外，後來又有阿晶與微辣藝人「搶job」等事件。

▲ 阿晶與加蔥曾為情侶。

有關公告如下：

關於微辣文化前員工離世之公告 本公司於今日傍晚得知前員工不幸離世，本公司對此深感哀慟及遺憾，並向其家屬致以深切慰問。 自該員工兩年前離開團隊後，與微辣文化已無合作，惟對她生前面對的困難，尤其是有人透過電話對她作出恐嚇，微辣文化重申，上述行為與微辣文化仝人無關，亦從來沒有管理層計劃作出以上舉動。若本公司發現任何人以微辣文化名義，向他人施以恐嚇行為，本公司將保留追究權利。 微辣文化仝人僅此再次對前員工遽然離世表達惋悼，並向其家人致以深切慰問。另外，微辣十周年之現場表演亦將會延期，直至另行通知。最後，微辣文化呼籲社會各界給予逝者家人多一點空間和保持同理心，並謹記珍惜生命。 微辣文化 二零二三年七月二十六日

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