藍天白雲下來一場藝術對談 民間文化外交平台白雲館

香港藝壇向來多姿多彩，既有大型藝術博覽會Art Basel、Art Central定期在港舉辦，吸引世界各地藝術愛好者聚集交流；近年亦有不少規模龐大的文化項目陸續落成、開幕，比如西九文化區及香港故宮文化博物館等，推動香港成為亞洲藝術樞紐；蘇富比等國際拍賣行持續在港舉行「春秋二拍」，促進香港藝術貿易的發展。尚有大大小小的公眾藝術空間及展覽百花齊放，令香港頓成世界級藝術交流基地、培養藝術新力軍的國際舞台。觀乎內地經濟蓬勃發展，粵港澳大灣區帶來無限機遇，要在現有優勢之上更進一步，中港藝術平台的相互合作、高層次的中外文化交流顯然成為大中華藝術發展的新聚焦方向。

▲ 蔡冠深基金會在2021年受政府委託正式接管、修繕白雲館，將這個富有文化氣息及歷史底蘊的地方改造成中外文化交流中心。

▲ 白雲館過去屬藝術家黃銳的公寓和工作室，保存了20多萬塊北京胡同遷拆時所留下的明清磚頭和恭王府的樑木。

中歐外交藝術舞台



一向致力為中外民間交流搭建「友誼之橋」的蔡冠深基金會，去年年初位於北京朝陽區的「蔡冠深文化交流中心—白雲館」開幕，旋即與法國大使館和歐盟國家文化協會達成戰略合作，銳意推動高層次的文化藝術交流活動，一年間已跟多個歐盟、歐盟駐華使館、聯合國駐華辦事處和香港特別行政區駐京辦事處合作，舉辦了20多場的文化藝術活動。蔡冠深基金會白雲館館長蔡志斌表示：「白雲館的前身是798藝術區元老級藝術家黃銳老師的公寓和工作室，他於2018年將其捐了給中國政府，而蔡冠深基金會在2021年受政府委託正式接管、修繕，將這個富有文化氣息及歷史底蘊的地方改造成中外文化交流中心。今年4月，法國總統埃馬紐埃爾．馬克龍在第17屆中法文化之春的啟動儀式上宣布了將和蔡冠深基金會合作，啟動中法藝術家『交叉駐留計劃』。我們將藉由白雲館的平台支持更多的創作者、藝術家和設計師前往中法兩地作深度交流。」

▲ 富有文化氣息及歷史底蘊的白雲館開幕至今，已舉辦超過20場的文化藝術活動。

▲ 法國總統埃馬紐埃爾．馬克龍在第17屆中法文化之春的啟動儀式上，宣布了將和蔡冠深基金會合作啟動中法藝術家交流計劃。

開展文化對話基礎



一場良好的對話交流建基於共通的話題，而藝術通常是有效的媒介幫助連繫不同文化背景人士。綜觀過去白雲館所籌辦的展覽及活動均涉獵不少「人類與環境」的全球性議題，最新展覽《蛇紋綠岩》透過展出第二屆「蔡冠深基金會當代藝術獎」獲獎藝術家的作品、文獻、手稿和記錄，引領觀眾思考人類與環境的關聯，甚至促成中外民間外交以此作為對話基礎，共同探索和討論藝術文化對未來社會發展的推動作用。蔡志斌說：「期望觀眾藉由探討藝術家不同的藝術語言、對生態的關注，幫助推動延伸討論至各國的文化、經濟或其他全球性議題。來自中國成都的藝術家組合曹明浩和陳建軍，從宏觀和具有歷史維度的視角出發，創作綜合媒介作品《水系避難所 #1、#2、#3》，當中糅合地質學、地理學、民俗學等學科知識，引發觀眾對中西傳統及遠古智慧的多樣性思考。身居柏林的法國藝術家阿德里安．米西卡則以影像為主媒介，作品《治癒》結合行為、裝置及詩歌元素，深入探索自然和環境科學，並嘗試用更謙遜、溫柔的方式與周圍的環境共存。」

▲ 白雲館最新展覽《蛇紋綠岩》透過展出第二屆「蔡冠深基金會當代藝術獎」獲獎藝術家的作品、文獻、手稿和記錄，引領觀眾思考人類與環境的關聯。

▲ 中國藝術家組合曹明浩和陳建軍的《水系避難所》作品包含影像、攝影、裝置及文獻。

▲ 曹明浩和陳建軍從高原地區原住民居住的夯土建築，探討了在非人類中心的複雜地質構造區域內，頻繁的災難問題如何促進和超越地域與地緣的集體實驗。

▲ 法國藝術家阿德里安．米西卡的創作結合行為、裝置及詩歌元素，深入探索自然和環境科學。

▲ 在墨西哥城高速公路下的城市失落空間，藝術家阿德里安．米西卡「帶上一個桶，一塊布和一個灑水器」，認真清洗植物表面的灰塵，希望他們不再悲哀消沉。

中港藝術互通互聯



蔡冠深基金會除了積極建立中外民間交流平台，亦渴望促成更多內地與香港之間的互通互聯。2022年香港建築師學會在白雲館舉辦城市規劃建築設計成就展《越界—回憶．實現．變進》，透過創新裝置、沉浸式體驗、多媒體展示及研究分析，展示了香港躋身成為國際都市的發展歷程。白雲館作為北京展的協辦方，邀請了內地的駐華使館、文化機構、媒體等來觀展及參與講座，藉此推廣香港獨特的城市之美及多樣的藝術面向。此外，香港藝術家梁雪英亦曾在白雲館舉辦個展，以在北京中央美術學院受教的香港人身份，體現中港藝術的持續交流。

▲ 蔡冠深基金會除了積極建立中外民間交流平台，亦渴望促成更多內地與香港之間的互通互聯。

白雲館亦展望未來與香港不同的藝文機構合作，將香港的大型展覽以巡展形式帶到內地不同省市展出，甚至舉辦不同形式的新聞發布會或藝文活動，集中邀來內地及國外不同的文化團體、機構及媒體，將香港的藝術文化推而廣之，長遠帶動香港的藝文及旅遊業發展。

9月的香港開學季亦將組織兩地學生的文化藝術交流活動，邀來北京的博物館、美術館及藝術中心等文化機構與香港學生進行交流，以幫助香港年青人進一步拓寬視野，了解北京的文化藝術現狀和發展趨勢，以便更快融入當地的文化藝術環境，同時促進兩地的交滙和合作。



蔡冠深基金會 成立文化交流中心



蔡冠深基金會為新華集團主席蔡冠深博士於2003年在香港設立的私人基金會，旨在促進國際交流合作，為非牟利文化、藝術和教育項目提供支持。現時基金會在巴黎國立高等美術學院、法國阿拉伯博物館和法國東京宮均設立了蔡冠深文化交流中心，至去年年初在北京成立「蔡冠深文化交流中心—白雲館」，並與法國大使館和歐盟國家文化協會達成戰略合作，推動高層次的文化藝術交流活動。