【借錢黨】何文田遇借錢黨疑另有所圖　醒目中二男生靠一招成功脫險

▲ 中二男生在何文田遭陌生男子借錢，更疑另有所圖。

最近多區街坊都在社交媒體分享遇到「借錢黨」的事件，日前就有港媽指其中二的兒子在何文田遭陌生男子借錢，更疑另有所圖。幸男生夠機警，將身上所有錢給陌生男子，最終成功脫險。

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捨棄錢財逃離陌生男

該名港媽昨日（26日）於facebook群組「何文田街坊」發帖表示，就讀中二的兒子當晚相約同學在何文田巴富街運動場打籃球，晚上8時由何文田邨行至巴士總站，突然一名男子拉住他稱，「手機同錢包漏在家，借點錢搭車回家」。當男生問他要幾多錢時，他卻不回應，只拉住男生沿都會大學方向走。

兒子後來跟媽媽表示，也不知自己當時為何會跟著男子走。港媽指當時兒子的同學致電給他，兒子再問陌生男子要幾多錢搭車。她轉述︰

個男人話等車來，話車好快就到。阿仔覺得不對路，不過還是將銀包內的錢$260全部俾咗個男人，阿仔才趁機走掉。

港媽表示兒子當晚10時半回家，才哭著說被人騙錢，並講述事件經過。她直言，「我同爸爸都覺得個男人目的是拐帶」，雖然兒子最後平安，但她仍心有餘悸，因此發帖提醒何文田街坊注意，尤其學生出門要特別小心。

網民︰阿仔阿醒目

有網民及街坊感謝港媽提醒，也有人建議她報警備案。網民表示，「好彩唔係迷暈黨」、「一定要報警報學校」、「報東張西望」、「宜家學自衛術好過」。另有網民讚賞「阿仔阿醒目」，遇事夠冷靜才得以脫險。點撃睇更多網民意見︰

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街坊認出慣犯

其後有街坊留言分享一名可疑男子的照片，疑為事件中的陌生男。港媽向兒子求證後，證實是相中的男子向他借錢。街坊指該名男子是區內騙錢慣犯，「呢個人專呃人錢，我嗰陣時都俾佢呃咗$600，同事俾佢呃咗$1000」。他曾報警，TVB《東張西望》亦有報道過，可是最終警方指他們自願給錢，不予受理。他提醒大家︰

佢除咗喺何文田出沒，港島都有，要提吓身邊嘅人！

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責任編輯︰王明芳