【食用安全】日本進口帶子驗出致癌物無機砷　即劇毒「砒霜」毒量超標近4倍

▲ 日本進口帶子驗出致癌物無機砷，即劇毒「砒霜」毒量超標近4倍。

本港食安中心日前查獲一批日本進口帶子，驗出金屬雜質含量超標，即俗稱含劇毒「砒霜」的無機砷。根據食安中心資料顯示，長期接觸此物質可致癌及增患糖尿病、心血管疾病等風險。

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食安中心在本月24日公佈一項「違規樣本的檢測結果」，顯示驗出一批原產地為日本的帶子樣本，金屬雜質含量超出法例標準，而有關金屬雜質是「無機砷」，即劇毒物「砒霜」，亦是被世界衛生組織列為一級致癌物物質。

根據檢測數據顯示，該批帶子被驗出含百萬分之1.91的無機砷，超出法定最高限量百萬分之0.5近4倍。食安中心並無公佈樣本帶子的進口商資料，表示已指令有關入囗商停售受影響產品，將會繼續追蹤問題食物來源和抽取樣本進行化驗等調查，再跟進有關結果；並相信涉事問題食品未流出市面。

長期攝入增致癌及血管疾病風險

「無機砷」雖有劇毒砒霜之稱，但食安中心解釋，毒性須視乎吃下的量而定。根據食安中心資料，砷是大自然中常見的一種元素，其中「無機砷」通常被認為會對人類造成較大的毒性影響。大多數砷化合物可溶於水中，故這種金屬較常見於海產，尤其是貝類。而在本港，貝類是市民攝取砷的主要食物來源，從過往檢測數據反映，市民從海產攝取的砷總含量有0.2%至6.0%屬於無機砷，食安中心表示從食物中攝取此水平的砷，不會令健康受損。至於會由食物引致急性砷中毒則非常罕見，有報告指，只有吃下2克至21克的砷可引致死亡。

不過，世界衛生組織也將「無機砷」列為一級致癌物，認為飲用水中的砷可令人患膀胱癌、肺癌和皮膚癌。另外，從事採礦和冶銅的人在工作環境中吸入無機砷，也會致患肺癌、腸胃癌和腎癌。還有證據顯示，攝取砷可造成心血管疾病和高血壓。

食安建議

食安中心建議消費者應向可靠的店鋪購買食物，並保持均衡飲食，避免大量進食貝類。另外建議業界應向可靠的供應商採購食物，切勿購入受污染地區的貝類和其他海產，以避免無機砷的危害。

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責任編輯：羅嘉欣