  • 35°C
香港時間 : 2023727日 (週四) 12:57
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【颱風消息】一號風球下午至今晚維持　明後兩日有狂風驟雨

社會 11:55 2023/07/27

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

一號風球今日日間維持。（林宇翔攝）

天文台表示，一號戒備信號現正生效，會在下午至今晚維持。按照現時預測，杜蘇芮的強風區與珠江口保持相當距離，預料本港普遍吹強風的機會不大，改發更高熱帶氣旋警告信號的機會較低。

今日（27日）大致天晴，日間極端酷熱。稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴。海有湧浪。吹和緩至清勁北至西北風，高地及離岸間中吹強風。

天文台指，會視乎今晚杜蘇芮與珠江口的距離，評估最新的熱帶氣旋警告信號。杜蘇芮會在今明兩日橫過南海東北部，並逐漸移向廣東東部至福建南部沿岸地區。受其外圍下沉氣流影響，華南今日持續酷熱，亦有高溫觸發的驟雨及狂風雷暴。

天文台展望，熱帶氣旋杜蘇芮會大致移向福建南部至廣東東部沿岸地區，未來一兩日移入內陸並逐漸減弱。同時受杜蘇芮及隨後的活躍西南氣流影響，中國東南沿岸有狂風驟雨，風勢較大。

隨著偏南氣流減弱，下周初至中期華南沿岸天色較為明朗。此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋會在未來數天大致移向琉球群島以南海域。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】港男突然腳腫肚脹　求醫證肝硬化兼肝癌壽命餘半年

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【持刀傷人】石蔭躁男持生果刀斬妻子　兒子揭發報案
今日 09:08
【持刀傷人】石蔭躁男持生果刀斬妻子　兒子揭發報案
【交通意外】天水圍輕鐵攔腰撞輕貨　至少3人受傷
今日 09:23
【交通意外】天水圍輕鐵攔腰撞輕貨　至少3人受傷
【交通意外】紅磡私家車失控撞壆反車　司機乘客逃去無蹤
今日 09:32
【交通意外】紅磡私家車失控撞壆反車　司機乘客逃去無蹤
【屯門停電】新屯門中心多廈深夜停電　酷熱下居民落樓乘涼
今日 09:40
【屯門停電】新屯門中心多廈深夜停電　酷熱下居民落樓乘涼

你可能感興趣

【持刀傷人】石蔭躁男持生果刀斬妻子　兒子揭發報案
今日 09:08
【持刀傷人】石蔭躁男持生果刀斬妻子　兒子揭發報案
【交通意外】天水圍輕鐵攔腰撞輕貨　至少3人受傷
今日 09:23
【交通意外】天水圍輕鐵攔腰撞輕貨　至少3人受傷
【交通意外】紅磡私家車失控撞壆反車　司機乘客逃去無蹤
今日 09:32
【交通意外】紅磡私家車失控撞壆反車　司機乘客逃去無蹤
颱風 南中國海 太平洋 天文台 中國 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【欲哭無淚】豪花166萬首期入住養生村　退休夫婦3年後被迫搬走血本無歸
14:23 2023/07/26
【欲哭無淚】豪花166萬首期入住養生村　退休夫婦3年後被迫搬走血本無歸
【母女關係】73歲婦與女兒開聯名戶口 洗碗30年儲$77萬棺材本全被女兒轉走
14:59 2023/07/24
【母女關係】73歲婦與女兒開聯名戶口 洗碗30年儲$77萬棺材本全被女兒轉走
【高齡得子】冀仔仔18歲成家早日抱孫　古巨基含淚感慨晚婚遲生B
11:59 2023/07/26
【高齡得子】冀仔仔18歲成家早日抱孫　古巨基含淚感慨晚婚遲生B