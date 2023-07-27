【颱風消息】一號風球下午至今晚維持　明後兩日有狂風驟雨

▲ 一號風球今日日間維持。（林宇翔攝）

天文台表示，一號戒備信號現正生效，會在下午至今晚維持。按照現時預測，杜蘇芮的強風區與珠江口保持相當距離，預料本港普遍吹強風的機會不大，改發更高熱帶氣旋警告信號的機會較低。

今日（27日）大致天晴，日間極端酷熱。稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴。海有湧浪。吹和緩至清勁北至西北風，高地及離岸間中吹強風。

天文台指，會視乎今晚杜蘇芮與珠江口的距離，評估最新的熱帶氣旋警告信號。杜蘇芮會在今明兩日橫過南海東北部，並逐漸移向廣東東部至福建南部沿岸地區。受其外圍下沉氣流影響，華南今日持續酷熱，亦有高溫觸發的驟雨及狂風雷暴。

天文台展望，熱帶氣旋杜蘇芮會大致移向福建南部至廣東東部沿岸地區，未來一兩日移入內陸並逐漸減弱。同時受杜蘇芮及隨後的活躍西南氣流影響，中國東南沿岸有狂風驟雨，風勢較大。

隨著偏南氣流減弱，下周初至中期華南沿岸天色較為明朗。此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋會在未來數天大致移向琉球群島以南海域。

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記者：黃穎津