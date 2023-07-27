【颱風消息】一號風球日間維持　明後兩日有狂風驟雨

▲ 一號風球今日日間維持。（林宇翔攝）

天文台表示，一號戒備信號現正生效，會在今日日間維持。按照現時預測路徑，杜蘇芮會在今日日間與香港維持超過500公里距離。本港主要吹北至西北風，受地形屏蔽影響，普遍吹強風的機會較低。今日（27日）大致天晴，日間極端酷熱。稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴。海有湧浪。吹和緩至清勁北至西北風，高地及離岸間中吹強風。

天文台指，會視乎今晚杜蘇芮與珠江口的距離，評估最新的熱帶氣旋警告信號。杜蘇芮會在今明兩日橫過南海東北部，並逐漸移向廣東東部至福建南部沿岸地區。受其外圍下沉氣流影響，華南今日持續酷熱，亦有高溫觸發的驟雨及狂風雷暴。

天文台展望，受杜蘇芮及隨後的活躍西南氣流影響，明日（28日）及星期六（29日）中國東南沿岸有狂風驟雨，風勢頗大。預料一道廣闊低壓槽會在下周初至中期為華南沿岸帶來驟雨。此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋會在未來數天大致移向琉球群島以南海域。

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記者：黃穎津