「醫健通eHealth」推兒童互動繪本  以生動有趣故事 鼓勵小朋友愛「識」身體 

健康管理，從小做起！一向鼓勵市民自主管理健康的醫健通，最近推出畫工漂亮、設計精美和內容豐富的兒童互動繪本《我的身高體重秘密》，並與香港青年協會合作，於多間小學以互動體驗形式進行繪本共讀活動，讓小朋友透過生動有趣的圖畫和故事發掘身高和體重等奧妙，培養健康管理的正確觀念。

於小學舉辦繪本共讀活動 鼓勵學生注意身體健康及實踐健康管理

▲ 醫健通與香港青年協會「青年全健師」合作，走入小學，透過互動形式，帶領同學認識身高體重的秘密。

醫健通與香港青年協會已受訓練負責外展健康篩查及基層醫療服務的「青年全健師」於活動中向多間小學送贈繪本，帶領學生一起閱讀故事及量度身高和體重。一直以健康和快樂為教學理念的樂善堂梁銶琚學校（分校），是其中一間參與活動的學校。校長劉鐵梅表示，學校一直很注重學生的身心靈健康，所以校內會推行不同的獎勵計劃，鼓勵學生注意身體健康，而醫健通的繪本正好配合學校的理念。劉校長說：「繪本生動有趣，當中的情節與小朋友日常生活息息相關，可以引起他們的興趣，加上有一眾『青年全健師』以互動的形式向學生講故事，兩者配合下，讓學生更容易明白和吸收相關的知識，從而理解體格發展對身體的影響因素並實踐健康管理。」



引導孩子正向面對身體差異

▲ 副校長樊啟聲（右一）認為，繪本能夠教導小朋友接受自己的外形。

副校長樊啟聲表示，每個學期開始時，校方都會為學生量度體重指數（BMI），他發現近年學生的BMI數值對比理想範圍值較以往略為遜色，今次可以配合繪本，教導小朋友關注自己的健康，保持強健體魄，樊副校長認為是十分有意義的。樊副校長說：「繪本與活動都非常精彩，其中一個最有價值的地方，是可以讓一群小朋友圍坐一起聽故事，一同分享和交談。現時很多小學都在閱讀課堂上推行繪本教學，鼓勵學生多看書本少看電子屏幕，像醫健通推出的這類實體書，是非常值得推廣的。」他又指出，很多小朋友可能會因自己的外型體格而感到困擾，現在可透過繪本和講故事形式，教導他們以正向態度面對，「要讓他們知道，身高體重只要在合理的健康範圍便可，不需要跟別人比較，要學懂接納。」



互動環節激發自我表達

▲ 繪本內設有多款互動機關，為閱讀過程增添不少趣味。

除了正向面對體格發展外，情緒管理同樣是小朋友成長過程中重要的一課。尤其當面對身體變化，身型跟同輩有差異時，小朋友未必懂得面對。香港青年協會發展幹事吳裕芬（Fanny）就特別在說故事及健康篩查時，加插情緒健康的環節，「我會教導他們在不開心時應該怎樣做，提醒他們不可以傷害自己和他人。」她指出，互動對小朋友來說很重要，我們可以即時知道小朋友是否能夠吸收和明白，「剛才看到他們聽得開心又踴躍回答問題，證明他們都吸收得到故事的內容。」

「青年全健師」之一的Kelly亦表示，互動環節最受同學歡迎，無論是答問題或貼貼紙， 同樣能夠引起同學們的興趣，「醫健通這本繪本的內容很適合小朋友，內容不單提及體格發展，還有心靈上的健康，很多元化。今次活動我們還為同學量度身高和體重，配合講故事環節，再加上繪本生動的設計，大大提升了同學們的興趣和投入度。」

醫健通eHealth手機程式助管理健康



醫健通eHealth手機程式的「體重指數」功能，方便市民管理體重，只要輸入身高及體重數值，手機程式會為用家計算體重指數（BMI），並顯示於報告內，方便隨時查閱。父母亦可利用手機程式中的「兒童成長紀錄」功能記錄小朋友的成長足印，查看他們的生長圖表，掌握小朋友的成長狀況。

▲ 醫健通已向一些小學及香港青年協會派發兒童互動繪本《我的身高體重秘密》，市民稍後亦可於公共圖書館借閱。

(特約)