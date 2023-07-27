【雙喜臨門】母女同日生仔舅父外甥似孖生　43歲母相隔13年再當媽

▲ 馬來西亞有1對母女，竟然同一日生BB。

世上無奇不有！一對馬來西亞母女竟在同一日生仔，兩個BB因樣貌相似而被指似孖生，43歲的媽媽喜逢雙喜，做阿媽又做外婆，令她高興地說︰「感謝上蒼讓我在這個年紀，還有能力照顧我的孩子和孫子。」

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綜合外媒報道，43歲母親諾萊達在相隔13年後，再當媽媽，她育有兩名分別13歲和23歲的女兒。恰巧23歲的大女跟她同期懷孕，更沒想到母女竟是同一日生B。

諾萊達接受當地傳媒訪問時表示，一開始是小女兒跟她分享大女兒努魯娜扎杜懷孕的消息，湊巧她的月事遲遲不來，於是用了女兒帶來的驗孕棒檢驗，豈料結果顯示她也懷孕了。

我真的嚇了一跳，兩個好消息距離不過約一星期！

諾萊達續指，當日凌晨3時得知結果，她和女兒雙雙感到驚訝不已，又想哭又想笑，因為真的難以置信。對於相隔13年再度懷孕，讓她感到很意外，並擔心坐月的事而懊惱，

我在煩惱，誰可以幫我坐月。

不過，她也開心分享這段奇妙經歷帶來的樂趣，包括她和大女兒同時去做產檢，懷孕期間因很想吃祖母煮的雜錦粥，於是全家出動回老家吃，女兒到馬六甲時又很想吃螃蟹等。

諾萊達指，她因血糖水平過高要在懷孕第36周開刀生仔，女兒則在第39周自然生產，她在早上11時32分生，女兒則在下午4時01分誕下孩子，兩人相隔約5小時，在沙亞南Urma醫院產子，產期同一天同一醫院！

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如今兩個BB已經滿月，諾萊達與女兒也順利完成坐月，她們為BB舉行剪髮禮時，很多來賓看到兩個初生B也指他們長得很杷似，誤以為是雙胞胎，

也許他們的面貌很相似，但我孩子的哭聲比較宏亮，我孫仔哭時則比較斯文。

諾萊達又指，當她和大女兒同時懷孕時，被人稱作姐妹，如今她也希望兒子和孫子日後能親如兄弟，

可以共同慶祝生日，去一樣的學校。感謝上蒼讓我在這個年紀，還有能力照顧我的孩子和孫子。

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責任編輯︰王明芳