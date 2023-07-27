【食用安全】連續3星期重感冒食完藥就躺下休息　女子求醫揭縱膈腔長15cm膿皰

▲ 女子連續重感冒3星期，吃完藥就躺下休息，求醫揭縱膈腔長15cm膿皰。

因身體不舒服而需要服藥時，要注意不能立即躺下休息，可能會造成食道受害，甚至穿孔致命。台灣一名60多歲的女子，因吃完藥後立即躺下休息，結果頸部慢慢出現紅腫，求醫檢查發現在縱膈腔竟長有一個15cm的膿皰。

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台灣外科醫生江坤俊在YouTube頻道《健康2.0》中分享案例，指一名60多歲的女子已連續重感冒3星期，並感到頸部有異樣感，後來更慢慢出現紅腫的情況，於是前往醫院就診。醫生幫她進行電腦斷層掃描，結果竟發現在她靠近頸部的縱膈腔位置，長有一個15cm的膿皰，且在裡面找到了藥物膠囊。

經醫生進一步問診後，得知該名女患者因重感冒身體不舒服，吃了感冒膠囊後就去睡覺休息了，導致膠囊沒有順利到達胃部裡面，而黏附在她的食道壁上，時間久了就侵蝕食道並穿出去，形成一個很嚴重的膿瘍。

江坤俊醫生解釋，吃藥後坐著可讓藥物順利進到胃部，但如果立即躺下，可能會讓藥丸黏在食道壁上。而有些藥物本身可能帶有刺激性，如雙磷酸鹽類的藥物或抗生素。因為這類藥物本身是弱酸性，會對食道造成一定刺激，久而久之就會造成食道的受傷，甚至穿孔。

正確吃藥方法

江坤俊醫生還分享了正確的吃藥方法，他指出吃藥時應搭配200ml的溫水，吃完藥後要坐正，以確保藥丸有順利隨著水到達胃部，才能發揮藥物最大效用。

此外，不少人為方便會隨手用不同飲料配藥服用，因此江醫生提醒，有5款飲料和水果不宜搭配吃藥。

1.牛奶

因牛奶中含有鈣離子，它可能會跟一些藥物結合，造成吸收不良，如抗生素可能會與鈣離子結合，從而使藥效降低。

2.咖啡和茶

兩者皆含咖啡因，會造成振奮精神的作用。如果服用的藥物需要鎮定或安眠的作用，吃了藥後血液裡的藥濃度上升，而兩種飲料均有利尿作用，就會將這些藥排出去而影響藥效；另外咖啡因可能會與一些藥物新陳代謝，從而產生副作用。

3.氣泡水

氣泡水就是把二氧化碳打進水裡而製成，水中會形成微微的弱酸性，有可能影響胃裡的酸鹼值，造成吸收不良。

4.葡萄柚

葡萄柚在吃藥期間最不建議接觸。因為肝臟裡面有很多酵素用來代謝藥物，最主要的成分是「CPY3A4」，而葡萄柚裡的部分成分會影響這個酵素的活性。假設吃1顆降血壓藥，又吃了大量葡萄柚，造成「CPY3A4」酵素的功能不佳，就會導致藥效變成3顆或4顆，就有可能造成嚴重的低血壓，有致命危險。

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責任編輯：羅嘉欣