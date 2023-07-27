【阿晶自殺】佩男兩姊妹齊否認曾欺凌阿晶　妹妹思男：我唔鍾意畀人屈

▲ 微辣的佩男、思男否認曾欺凌阿晶。

YouTube頻道微辣的前經理人兼KOL阿晶（Jane）離世。日前，阿晶在個人社交平台剖白受抑鬱等情緒病纏繞4年，表示自己曾遭恐嚇、網絡欺凌等，亦疑似指控一眾舊同事，她提到「那天po過哭臉的人我一一跑去道歉」。

曾與阿晶為同事的微辣姊妹花葉佩男（佩男）、葉思男（思男），於昨晚（7月26日）在IG限時動態為自己發聲，否認有份欺凌阿晶。思男更於凌晨12時開直播，最後在同事要求下才停止直播。

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佩男+思男發聲

昨晚約11時30分，微辣文化發出公告回應：「本公司於今日傍晚得知前員工不幸離世，本公司對此深感哀慟及遺憾，並向其家屬致以深切慰問。」但未有寫出離世者名字，僅以「前員工」稱呼。

而家姐佩男在近凌晨12時在IG限時動態寫道：「清者自清」、「我從來都不會霸凌任何人，因為我被霸凌過，我知道並不好受，而且我一直把時間專注在自己的事情上，別人的事與我無關。與其一直被你們網暴，倒不如為自己發聲一次。」

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細妹思男就在相近時間上載IG限時動態，同樣否認有份參與欺凌，並歡迎網民提出疑問，稱「我有答案嘅我希望可以答到大家」。

思男寫道：「你地可以鬧，我明白大家心情，但我希望大家可以停一停、諗一諗，我同我家姐不嬲係自成一角，公司做緊乜、玩緊乜，我地（哋）係真係可以乜都唔知或者最後先知，甚至我地（哋）有我地（哋）自己嘅經理人、做自己嘅事。如果大家記得，我自己嘅事，我都係自己解決 。至於哥（嗰）個filter，我可以100%肯定話比大家知，就真係只係一個filter，我地（哋）唔係小人，冇必要做呢啲野。」

她有提到自己與阿晶的關係：「我同jane係公司不嬲都係正常溝通，就算佢離開咗公司亦同樣 ，作為舊同事我都希望佢彩虹橋上沒眼淚。我唔需要任何人代我發聲，我係咁就係咁、屈我嘅就係唔得，我亦都唔想鍾意我、一路支持我嘅人同埋屋企人朋友擔心。」

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思男開直播

在大約凌晨12時，思男在IG開直播，當然有不少網民留言炮轟微辣或對事件發表意見。

她在直播有解釋阿晶離職時微辣眾人上載「喊相」並不是欺凌：「其實我份人唔鍾意有誤會，我希望大家會解決到，我唔介意畀大家話，我要澄清冇做過，喊嗰個Filter，可能我嗰陣都冇Follow導演，見到幾得意就同家姐玩咗，我唔鍾意畀人屈。」

她更強調：「我同家姐都唔知佢因為呢個filter唔開心，佢無講過，我哋又唔知。」

她更直言：「我都唔知點解你哋話我厚面皮！」、「我開直播預咗畀你哋話，但我希望你哋了解到事實嘅全部先去鬧，如果你哋覺得我抵鬧都可以鬧，但係我今日一知呢件事，我係覺得，點解要為咗呢間公司而咁樣呢，呢個係我最直接嘅睇法。」

微辣藝人高維泰（阿泰）留言：「熄直播」、「停直播先」，而微辣前藝人李宇軒亦有留言叫思男關閉直播。後來，思男也終於結束該IG直播。

▲ 思男開直播，並說：「我都唔知點解你哋話我厚面皮！」（直播截圖）

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