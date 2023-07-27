【李玟離世】李玟喪禮帛金將捐贈作慈善　CoCo遺照曝光一原因挑選這幅相

▲ 李玟喪禮帛金將捐贈作慈善用途。

一代樂壇天后李玟（CoCo）本月5日離世，終年48歲，消息震驚中港台，一眾歌迷、親友無比痛心。李玟的喪禮將於下周一（31日）在香港殯儀館舉行，下午4時於該館一樓大禮堂設靈，翌日公曆2023年8月1日（星期二）上午10時30分大殮隨即辭靈出殯。

李玟的死訊傳出後，惹來外間不少猜測，而二姊李思林亦曾澄清妹妹死因不是割脈。

【李玟離世】李玟喪禮扶靈名單曝光 甄妮返港送別故友

最新影片推介：徐蒨寧與奶奶專訪

解剖尋死因

早前有知情人士透露，李玟真實死因是嘔吐物入肺導致窒息，並非割脈自殺，因為手部只是有點傷痕，但不足以致死。亦提到，李玟離世前一星期受情緒影響生活，大感不適和激動，不停進食以致食物噎到氣管窒息而死。

李思林強調對妹妹真正死因不知情，但承認李玟當日的確有嘔吐過，她與家人堅持為李玟進行解剖，一切待法醫尋找死因真相。

▲ 李玟死因真相有待法醫確認。（微博圖片）

李玟生前熱心行善，其家人表明喪禮懇辭帛金，若有帛金將捐贈予「瑪麗慈善基金」或「關愛基金」，承傳李玟人美心善的精神。據悉，基金可支援未進入貧窮綫，但很需要支援的病患者。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【李玟離世】李玟訃聞曝光 富商老公Bruce兩名繼女未有署名

遺照曝光

李玟身後事由兩位胞姐打點，她們為妹妹挑選了遺照。昨日（7月26日）遺照曝光，為2013年推出專輯《盛開》拍的相片。

穿著白色上衣的李玟展露燦爛笑容，胞姐覺得相中的李玟笑得像天使，而且這為她生前最愛的白色衣服。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R