【昔日女神】朱寶意息影26年依然保養得宜　女兒入行當模特兒成品牌寵兒

台灣女星朱寶意（Emily）80年代中來港發展，她跟不少影壇巨星合作過，息影27年的她定居上海，閒時會於社交平台分享生活點滴。

現年62歲的她凍齡有術，外表比真實年齡年輕十載，3月份她分享為女兒慶生的照片，朱寶意的26女兒恩慈繼承其衣鉢入行當Model，顏值不遜媽咪年輕時。

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跟張國榮為螢幕情侶

早年朱寶意以模特兒在台灣出道，之後被嘉禾睇中來港拍戲，入行10年的朱寶意演過30多部作品，最為人印象深刻是於電影《英雄本色》和《英雄本色2》與張國榮情侶檔，其餘作品包括《龍的心》、《奇緣》、《胭脂扣》等，跟周潤發和成龍等巨星合作過。

另外，朱寶意於台劇《小俠龍旋風》與吳奇隆合演一對，由於古裝扮相仙氣十足，因而被封「神仙姐姐」，之後朱寶意轉戲路，於《心跳時刻》有床上戲兼性感演出。

▲ 朱寶意跟張國榮合作電影《英雄本色》。

息影誕女做少奶

及至1994年，朱寶意突然息影嫁人過少奶奶生活，從朱寶意的社交平台所見，其生活十分寫意，喜愛的她插花曾赴外國學習陶瓷插花，據知她於上海開設花藝陶瓷教室。

去年10月，朱寶意分享跟舊拍檔吳奇隆齊齊慶生的照片，二人也保養得宜。雖然朱寶意有點發福，不過皮膚保養得不錯，氣質依舊。

當年朱寶意息影嫁人，有指她嫁給一名上海富商，婚後育有一女，惟最終離婚收場，朱寶意當單親媽媽照顧女兒，不過她跟前夫仍有聯繫。

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高顏值女兒做模特兒

26歲的女兒恩慈遺傳了媽媽靚樣，眼大大兼鼻高高的她早年已入行做模特兒，只見她為calvin klein和niko and等品牌拍攝硬照廣告，當中更為calvin klein拍內衣廣告。

另外恩慈更是一名平面設計師，看來她盡得媽媽的藝術天份。

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