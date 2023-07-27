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【西貢鯨魚】專家料鯨魚傷口正癒合並無擱淺行為　籲市民勿出海觀鯨

社會 11:21 2023/07/27

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近日，西貢水域出現布氏鯨，但鯨身出現傷痕。（Sunny Tong向海洋公園提供）

近日，西貢水域出現布氏鯨，但鯨身出現傷痕，漁護署強烈勸喻市民避免出海追蹤鯨魚。海洋公園保育基金科學主任陳梓南今（27日）早於電台節目表示，鯨魚背部的傷口似是在癒合，他認為有關傷口非近期造成，至於傷口有否擴大須再作觀察。

陳梓南今於電台節目表示，上周六（22日）接獲市民提供照片，顯示鯨魚背部出現傷口，他翌日出海時，亦親眼看見鯨身出現2條疑遭螺旋槳擊中的傷痕。他預料鯨魚身上傷口有可能是2星期或以前造成，至於傷口有否擴大仍待觀察。

陳梓南亦指，鯨魚正在復元，須休息，因此呼籲市民不要再出海觀鯨，又稱若鯨魚尾部擊中船身，觀鯨者同樣有即時危險。同時，若再發現鯨魚出現新傷口，他表示會與水警、漁護署聯繫，商討處理方法及下一步行動。

海洋公園動物及保育部總館長黃永康在同一節目表示，鯨魚目前情況相對穩定，暫時亦無發現擱淺表現。他解釋，患病動物一般會停止進食，或停留在水面上休息，然而該鯨魚能夠自由游動及進食，故相信牠希望找地方休息。

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記者：梁凱婷

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