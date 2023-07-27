【阿晶自殺】微辣前經理人輕生引關注　加蔥現任儀仔澄清沒搶好友男友

▲ 儀仔澄清與阿晶的關係。

YouTube頻道微辣的前經理人兼KOL阿晶（Jane）離世。日前，阿晶在個人社交平台剖白受抑鬱等情緒病纏繞4年，表示自己曾遭恐嚇、網絡欺凌等。

加蔥現任儀仔被指昔日與阿晶是好友關係，又被指搶其男友，儀仔今（27日）發文回應事件。

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▲ 加蔥現任儀仔於IG發文澄清。（IG截圖）

儀仔澄清與阿晶關係

儀仔於IG撰文發布限時動態，並寫道：

我知道這些不幸事情發生大家都非常難受及心痛，非常明白大家現時的心情及情緒，我也正在共同悲痛及沉澱中。 但對面網上抹黑及誤會，我不希望再發酵大家更多猜想及誤會，所以希望在這邊作簡單清澄一下， 過去我們只共事過一陣子的同事，有交談的對話也寥寥無幾，基本上也只是公事，絕非網傳所說的好朋友，甚至也不是我的上司。網傳圖片只因當日恰巧共同穿了一樣公司T-shirt被邀請一同拍攝，希望大家不要再作不實的猜測。 我非常理解及明白大家現時心情，但我真的確實從未做過第三者、也從沒做過搶朋友男友等等的事情。 我知道我無法阻止任何人的猜想及誤會，但我真的沒有。

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加蔥曾稱不婚主義

阿晶離開微辣前，跟加蔥是一對情侶，二人拍拖至前年分手收場，當時加蔥以自己是不婚主義為由向跟阿晶分手，其後有指加蔥曾逼阿晶墜胎，不過加蔥否認並指墜胎是二人的共識。

去年向儀仔求婚

儀仔於後來加入微辣，很快便成為加蔥女友，本來是不婚主義的加蔥於今年1月宣布在去年9月已向儀仔求婚。

加蔥拍片解釋指自己雖然決定結婚，但他依然覺得一紙婚書根本沒用，不過由於儀仔得悉他是不婚主義後仍想繼續跟他在一起，令他大為感動並表示可以為她「犧牲」而向她求婚。

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澄清與阿晶非好友

另外，網上流傳一張舊照片，當時阿晶和儀仔穿上同款服裝，並由加蔥煮食物給她們吃，Caption更寫上「兩姊妹等食飯」。

外界質疑儀仔和阿晶是好姊妹，並認為她搶去好姊妹的男友。

不過儀仔已在今天的回應中澄清跟阿晶只是共事過一陣子的同事，而非網傳所說的好朋友。她又解釋二人穿上同款T-shirt只是拍攝需要。

▲ 外界認為儀仔和阿晶是好姊妹。（網上圖片）

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