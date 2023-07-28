【育兒經】11歲兒子語出驚人 Esther：父母的行為才是子女最深遠的教育

▲ 孩子最大的教育來自父母

兒子放暑假，到了朋友的新居過夜。第二天，我去接仔，朋友把我拉開一邊說：「你知唔知佢同我講咗啲乜嘢？」

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▲ 孩子最大的教育來自父母

當我以為亞仔一定說了什麼不該說的話的時候，朋友帶點驚訝的告訴我：「佢琴晚嚟到第一句就問我：你搬咗嚟覺得點呀？住得慣唔慣？瞓得好唔好啊？」

老實說，對於這出自我11歲兒子把口的這番話，我也非常震驚！

如果認識小兒便會知道，他很單純的，平日有點游魂，或許是很愛幻想的關係。他最喜歡談電影，他幾乎看過所有Marvel電影，亦會重複不斷問很多關於電影內容的問題，甚至被他問到有點煩😅。然而，兒子很有同理心的，兒子總會問為何電影裏面的奸角會那麼壞？是否爸爸媽媽對他不好？或者他們兒時發生不愉快的事情？

兒子是很善良的孩子。

不過，以如此成熟的口問去關心一個新搬家的大人，我也是第一次聽，彷彿發現了兒子的新大陸！

最近在一個教學研討會，我們討論美國教育家Parker Palmer的引言“ We teach who we are”。當我們認真了解教育，必然知道教育不單是教導技巧和知識，而是關乎教師的本質，教學就如拿起一面觀照靈魂的鏡子（teaching holds a mirror to the soul），當我們教學的時候，會把我們的靈魂投射到學生當中。

很容易理解的，如果老師hea 教，學生便知道老師的為人，他應該是一個好hea的人。

有位做幼教朋友告訴我，她老師曾經這樣教她：理論歸理論，用來應付考試的，到你做到幼稚園老師，為咗保住飯碗，還是要跟隨香港主流的教育要求。

因此，她很討厭虛偽的教育，也很藐視那位搵飯食的老師，最後決定到外國教書。

大部份人記起有關老師的事情，無論那位老師是好是壞，都並非單單教曉或教不曉他們什麼知識，而是他們是一個怎樣的人。對於學生來說，老師的為人和所教的內容是不可分割的，並且深深影響他們。

父母對兒女的教育也是一樣，我們只能傳授自己。就如我沒有刻意教導兒子關心問候別人，但對於同一屋簷下的我怎樣對人，兒子卻看得一清二楚（不是褒獎自己，而是我覺得怎樣對待人對我來說是非常重要的），直接輸入他的血脈之中，再從他的靈魂反照出來。

孩子未必記起每句你教他的話，但他們會記得你對別人的態度和說話，我們作為父母是一個怎樣的人，才是影響子女最深遠的教育，” We teach who we are ! “

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文章獲 我家孩子不上幼稚園—GoKids 授權轉載