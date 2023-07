【育兒經】11歲兒子語出驚人 Esther：父母的行為才是子女最深遠的教育

▲ 孩子最大的教育來自父母

兒子放暑假,到了朋友的新居過夜。第二天,我去接仔,朋友把我拉開一邊說:「你知唔知佢同我講咗啲乜嘢?」

當我以為亞仔一定說了什麼不該說的話的時候,朋友帶點驚訝的告訴我:「佢琴晚嚟到第一句就問我:你搬咗嚟覺得點呀?住得慣唔慣?瞓得好唔好啊?」

老實說,對於這出自我11歲兒子把口的這番話,我也非常震驚!

如果認識小兒便會知道,他很單純的,平日有點游魂,或許是很愛幻想的關係。他最喜歡談電影,他幾乎看過所有Marvel電影,亦會重複不斷問很多關於電影內容的問題,甚至被他問到有點煩😅。然而,兒子很有同理心的,兒子總會問為何電影裏面的奸角會那麼壞?是否爸爸媽媽對他不好?或者他們兒時發生不愉快的事情?

兒子是很善良的孩子。

不過,以如此成熟的口問去關心一個新搬家的大人,我也是第一次聽,彷彿發現了兒子的新大陸!

最近在一個教學研討會,我們討論美國教育家Parker Palmer的引言“ We teach who we are”。當我們認真了解教育,必然知道教育不單是教導技巧和知識,而是關乎教師的本質,教學就如拿起一面觀照靈魂的鏡子(teaching holds a mirror to the soul),當我們教學的時候,會把我們的靈魂投射到學生當中。

很容易理解的,如果老師hea 教,學生便知道老師的為人,他應該是一個好hea的人。

有位做幼教朋友告訴我,她老師曾經這樣教她:理論歸理論,用來應付考試的,到你做到幼稚園老師,為咗保住飯碗,還是要跟隨香港主流的教育要求。

因此,她很討厭虛偽的教育,也很藐視那位搵飯食的老師,最後決定到外國教書。

大部份人記起有關老師的事情,無論那位老師是好是壞,都並非單單教曉或教不曉他們什麼知識,而是他們是一個怎樣的人。對於學生來說,老師的為人和所教的內容是不可分割的,並且深深影響他們。

父母對兒女的教育也是一樣,我們只能傳授自己。就如我沒有刻意教導兒子關心問候別人,但對於同一屋簷下的我怎樣對人,兒子卻看得一清二楚(不是褒獎自己,而是我覺得怎樣對待人對我來說是非常重要的),直接輸入他的血脈之中,再從他的靈魂反照出來。

孩子未必記起每句你教他的話,但他們會記得你對別人的態度和說話,我們作為父母是一個怎樣的人,才是影響子女最深遠的教育,” We teach who we are ! “

文章獲 我家孩子不上幼稚園—GoKids 授權轉載