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【網絡熱話】城巴再現年輕仙氣港女車長　照片瘋傳網民揭駕駛路線

親子 12:17 2023/07/27

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

年輕美女揸巴士引起網民哄動。

揸巴士是男性主導的職業，所以每當有女性揸巴士，如果更是年輕貌美一定會引起哄動！近日網上討論區就瘋傳一張年輕仙氣港女揸巴士的照片，雖然女車長戴上口罩，但仍然感覺到靈氣逼人，有網民隨即分享女車長的駕駛路線，引來大批網民留言。

最新影片推介:

童學園
【童學園】港大父母育成德望女狀元　患腦退化外婆引領從醫志向【附3大讀書法】

有網民周二（25日）於連登討論區以「竟然有後生靚女揸巴士！」為題，上載照片分享。照片所見女車長束起頭髮，戴上白色口罩，皮膚顯白，樣貌相當年輕，正聚精會神地看著乘客上落車付款。

網民偷拍仙氣女車長。網上圖片

相片隨即在網上瘋傳，網民看到後大讚女車長「有仙氣」，追問她駕駛哪一條城巴路線，希望能碰到女神，有人就指美女車長駕駛的是中環線780，網民就笑言「多咗人搭車，公司會加佢人工」。

點擊看網民留言:

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責任編輯︰王明芳

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