【自私行為】無品男女擅自採摘山坡植物　攀圍欄逐棵連根拔起稱「煲水飲」

▲ 石蔭無品男女擅自採摘山坡植物。

切勿擅自採摘植物。葵青區議員林紹輝近日接獲街坊反映，一對中年男女於石蔭北葵涌泳池旁，採摘山坡上的植物，如當農作物收成，全部連根拔起並取走，無品行為引來不少途人出言阻止。

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林紹輝於社交平台分享有關片段，指事發於7月23日早上8時許，有街坊路經北葵涌泳池旁樓梯時，發現一對男女擅自採摘山坡的植物。片中可見，該名身穿白色上衣的男子攀進圍欄內，逐一將植物摘下，並放到圍欄外的地上，一名身穿粉紅色上衣的女子則在旁整理「戰利品」。

有途人發現後，上前指責二人「偷樹」，女子辯稱論「我以為唔要㗎」，途人隨即表示植物由政府種植，用於護土，防止山泥傾瀉，「唔係你話摘就摘」，亦有法例規管。

期間，男子試圖將放於地上的一大紮植物取走，途人即指責「仲攞啊仲攞啊阿叔」、「報警㗎喎，認住你個樣先」，男子才把植物放下。後來，街坊問二人採摘植物的用途，女子聲稱「煲水飲」，令街坊鬧爆「煲水你幾棵得啦，你咁多，飲到腎虧啊」。

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林紹輝就事件表示，對二人失德行為感到憤怒，並涉事位置所有植物都是植物公物，任何人不得未經同意擅自採摘，「片中人士更將農作物收成般大量取走，已屬有預謀的盜竊行為」。

事件引起熱議，不少網民留言批評二人的行為，「影完過幾日又嚟過，呢啲人得閒無聊又貪心」、「他們的行為簡直是損人利己的」，「最怕佢哋係煲來做生意，唔係自己飲」，亦有人提醒，「呢啲草同野生嘅草完全唔同，因為政府會定期噴灑農藥及除蚊劑，係絕對不能食用」 。

違者最高可監禁1年

根據現行的《林務條例》及《郊野公園條例》規定，任何人士均不可採摘、砍伐、甚至連根拔起任何種植在香港官地及郊野的植物，因為所有樹木及花草石頭，均屬政府財產，任何人未經批准，不可擅自摘取屬於政府財產的植物。如有違反，即屬非法地佔有他人的私人財產，一經定罪最高可罰款25000港元及監禁1年。

四大毒草勿亂採

路邊野草不要採！香港植物種類豐富，但部分植物的根部、樹葉、果實、種子或其汁液都可能含有毒性，市民如若接觸或進食，可能會引致過敏、中毒甚或有性命危險。

TOPick根據衛生署網站整理出「香港毒草」，並參考中藥圖典，市民要多加留意。

1. 羊角拗

此物種全株有毒，當中以種子毒性最強。主要毒性為羊角拗苷(divaricoside)，如市民接觸或服食後可能會出現以下的中毒症狀，包括嘔吐、腹痛、心跳不規則、瞳孔擴大，繼而痙攣、昏迷、心跳停止而死亡。

▲ 羊角拗（相片來源：衛生署中醫藥事務部）

2. 馬錢子

馬錢子主要毒性為自番木鱉鹼(strychnine)、馬錢子鹼(brucine)，中毒跡象為頸、面僵硬、肌肉強直性驚厥，嚴重者可死於呼吸麻痹或心力衰竭。

▲ 馬錢子（相片來源：香港中文大學胡秀英植物標本館健康生活網）

3. 斷腸草

斷腸草全株有毒，尤其以莖部和葉子毒性最強，主要毒性為鈎吻鹼(gelsemine)，中毒跡象為眩暈、肌肉遲緩無力、吞咽困難、複視、眼瞼下垂、瞳孔散大、噁心、嘔吐，嚴重者可因呼吸麻痹死亡。

▲ 鈎吻（胡曼藤﹑斷腸草）（相片來源：衛生署中醫藥事務部）

4. 曼陀羅

此植物全株有毒，而且以種子毒性最強。主要毒性成份為東莨菪鹼(scopolamine)﹑莨菪鹼(hyoscyamine)及阿托品(atropine)，中毒症狀為口渴、皮膚潮紅、心跳及呼吸加快、頭暈、瞳孔散大、視物模糊，嚴重者可因呼吸麻痹死亡。

▲ 白花曼陀羅（相片來源：衛生署中醫藥事務部）

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責任編輯：羅嘉欣