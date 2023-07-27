【校董改組】1,300名中大校友刊頭版聯署　促議員修改校董會重組方案

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一批中大校友不滿現時3名立法會議員以私人草案方式，提出改組中大校董會，保留3名議員校董人數，因此在多份報章的頭版刊登聯署聲明，獲1,300人參與聯署。

事件源於3名立法會議員以私人草案方式，提出改組中大校董會，不但無跟從校董會專責小組4月提出的改組建議，大幅縮減校董人數，卻保留3名議員校董人數；部分校董亦不滿有關方案未與校董會取得共識，表明草案公開前從未看過內容。

聲明指，私人草案未經中大校董會審視及通過，對於深表遺憾，促請以2016年重組校董會方案為基礎提出修訂，包括將立法會議員在校董會的席位減至2席，並指將於明日（28日）下午4時將聯署交予法案委員會。

聯署最先由校董會校友代表楊于銘等人在網上發起，獲多位知名人士參與，包括嶺南大學校長鄭國漢及特首政策組副組長關家明等。楊于銘在社交網站上表示，至今有1,300人參與聯署，並歡迎中大校友、學生、教職員等有關人士繼續加入。

立法會相關法案委員會主席梁美芬拒絕就爭議召開公聽會；立法會相關草案委員會明日將開會審議草案。

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記者：梁凱婷