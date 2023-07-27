【超市情報】本周超市優惠 焦點：Dreyer's指定產品$38
社會 11:53 2023/07/27
超市及個人護理店本周優惠，焦點優品360日本固力果家庭裝百力滋平均一件$15、伊藤園綠茶（日版）2公升平均每件$12.5。U購select Dreyer's皇牌雪糕800毫升/雪條70毫升4件裝(各款)$38/件。
最新影片推介:
U購select（優惠期27/7-2/8）
- 「黑美人瓜(每個)」$18.9/個
- 「長城/天壇/梅林/金龍牌火腿豬肉340克」$60/3件
- 「衛龍親嘴燒(麥辣雞汁味/紅燒牛肉味)90克/衛龍魔芋爽(酸辣味/香辣味)50克」$17.9/2件
- 「Dreyer's皇牌雪糕800毫升/雪條70毫升4件裝(各款)」$38/件
- 買任何「維他奶/維他產品」(換購品/贈品除外)滿$30，送「維他奶山水豆腐花220克(任擇)」1盒
- 買任何「生力/嘉士伯/青島/喜力啤酒」滿$80，送「飄雪4層衛生卷紙12卷」1件 或 「飄雪三摺式抹手紙250張」2件
即看優惠詳情：
▼點擊圖片放大
+4
+3
759阿信屋（優惠期27/7-31/7）
- 日本YBC筒裝明星薯片6款口味45克，二件價$14.9。
- 日本RISKA德用朱古力棒30條，二件價$45
- 日本Sangaria強碳酸天然水原味、檸檬味及西柚味1升，二件價$18.9
- 日本武平作蝦餅100.8克，二件價$23.9
優品360（優惠期即日至3/8）
▼點擊圖片放大
HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：陳麗娜