【好人好事】不忍年老清潔工烈日下辛勞工作　港爸送飲品解渴身教兒子關愛別人

▲ 有港爸遇上一名年老的清潔工在烈日下辛勞工作，於是送上飲品讓他解渴。

只要我們對身邊人多一點關心，或許一個舉手之勞足以幫助別人。近日有港爸在社交平台分享，他遇上一名年老的清潔工在烈日下辛勞工作，於是送上飲品讓他解渴。他希望身教兒子，從小懂得關愛別人、尊重長者。

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身教兒子關愛尊重長者

該名港爸開設汽車美容店，他於facebook專頁「Car Toyowax 汽車美容鍍膜專門店」發帖表示，「我老豆（竇）都係做緊呢份工」，爸爸也是清潔工，不時跟他說「最好就係菲律賓工人」，經常送飲品又會問候。他講述爸爸曾在工廠任職三十多年，每日對住同一位老闆和師傅，現在任清潔工，更感受到人情冷暖。

他當日看到一名年老的男清潔工在烈日下工作的照片，於是向他送上一包紙包飲品。他也藉此教導小朋友︰

今日當你見到老人家酷熱天氣下工作，你俾五蚊給小朋友買支飲品送給他們！小朋友大咗會多謝你，學習了感恩。

▲ 港爸送飲品給清潔工，身教兒子關愛別人。（圖片來源︰fb「Car Toyowax 汽車美容鍍膜專門店」）

港爸感慨「因為我都係大汗細汗下工作」，認為簡單一個動作就可以幫助別人。他分享兒子幾歲時，他就推著一架手推車定期買幾箱生果，派給老人家，兒子就坐在手推車上跟他一起去。

網民︰每個行業都值得尊重

網民大讚港爸的善心，表示「正能量」、「好人好事」、「付出少少，係值得嘅」、「每個行業都值得尊重」、「送食物飲品真係好溫暖」、「多謝關心低下層工友發出正能量」。

另有網民欣賞他身教兒子，「身教好重要，你係一個懂得用身教孩子的好爸爸」、「值得學習，好好的身教」、「我會以你為模仿對象」。點撃睇更多網民意見︰

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港爸的好人好事人影響網民，有網民返工遇到一位推垃圾車的婆婆，於是衝入便利店買飲品給她，他表示︰

追住俾佢，佢個樣好開心，其實真係人人做少少就得，多謝師兄分享。

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責任編輯︰王明芳