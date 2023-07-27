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【結婚對象】女生約會不敵便意現尷尬場面　男友一貼心舉動認定為終身伴侶

親子 17:39 2023/07/27

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

台女在約會時不敵便意現尷尬場面，男友貼心舉動令她認定對方為終身伴侶。（iStock圖片，非當事人）

你與另一半如何認定彼此為終身伴侶？一名來自台灣的女生，與男友拍拖初期約會時，有便意但不好意思說出口，最後在男友車上急得瀨出來。不過，男友沒有責怪她，反而動手清理，更關心她的身體。台女因而認定男友是可以一輩子一起的那個人，網民亦紛紛分享自己與另一半的甜蜜瞬間。

該名台女在網上討論區Dcard發帖分享，她剛與男友拍拖時相約自駕遊，在高速公路久坐在車上，突然想小便，但因害羞沒有告知男友，直到真的快憋不住，她才請男友駕駛到有廁所的地方。

最新影片推介︰

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男友馬上改道找廁所，但卻到了只有一大片田地的地方。只好再次改道，不過台女真的忍不住了，不小心解放了一點。她寫道︰

真的有夠世界尷尬！恨不得找洞把自己埋起來！

過一會兒就找到廁所了，台女到廁所處理期間，男友主動清理殘局。待台女回到車上時，男友不但沒有責怪她弄髒車子，還暖心稱︰

憋尿多不好，下次想上廁所可以直接跟我説，不要害羞。

台女幸福表示，她就是在這瞬間認定會跟男友走一輩子的，「一直到現在，我們兩個就像傻瓜鸚鵡，每天一直重複講我愛你。」

帖文引起網民留言，分享自己與另一半的「瞬間」，「我被家暴時，男友立刻把我救出來，跟我說以後他家就是我家」、「男友愛玩電動，但只要我開口他馬上放下電動」、「住院快一個月，他每天下班回家洗澡後就買著好吃的來醫院陪我過夜」。

另有網民理性分析，「從單一事件判斷我覺得有點危險，頂多只能說這是個好男人，但未必可以走一輩子」、「看到好多人的認定理由都是單一故事，老實說無法理解，覺得太過理想了」。

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責任編輯︰王明芳

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