【優惠大抽獎】6折上網買手工鮮蝦雲吞　隨時抽走價值3萬足金雲吞麵

要數香港的道地美食，雲吞麵絕對是榜上有名！香港的雲吞麵專門店「一粥麵」，為了讓食客隨時隨地品嚐真材實料的鮮蝦雲吞，推出盒裝手工鮮蝦雲吞，由即日起至7月31日期間，於網上下單(https://bit.ly/2RrESaq) 即可以6折震撼價（HK$29）外賣自取手工鮮蝦雲吞乙盒。

另外，8月1日至14日期間﹐更推出「真黃金雲吞麵 等你來揭」大抽獎，即揭即中超過十萬份獎品，更有機會抽走價值近HK$30,000的999黃金雲吞麵 (1個)。

食肆選用原隻大蝦，加入肥瘦黃金比例豬肉及大地魚粉，以全人手傳統散尾雲吞方式包製，皮薄餡靚，入口爽滑鮮味；湯底同樣用心製作，以大地魚熬製嘅鮮甜上湯，蝦鮮與魚湯味道相融交匯，啖啖回甘香甜。

而全人手製作的手工鮮蝦雲吞，採用肥瘦黃金比例的豬肉及原隻大蝦入饌，以傳統散尾雲吞的工藝新鮮包製而成，粒粒皮薄餡靚，入口滑溜帶有爽彈的鮮甜肉香，一口一粒吃出傳統滋味。

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而即將推出的「真黃金雲吞麵 等你來揭」大抽獎，為食客帶來源源不絕的驚喜，只要於8月1日至14日期間親臨各分店購買指定鮮蝦雲吞麵產品，即可獲抽獎卡乙張，即揭即中。

除有機會嬴走價值近HK$30,000的999黃金雲吞麵擺設一個，亦有機會獲贈手工鮮蝦雲吞、鮮蝦雲吞麵、或優惠券等超過十萬份豐富禮品！

▲ 由即日起至7月31日期間，於網上下單即可以6折震撼價（HK$29）外賣自取手工鮮蝦雲吞乙盒。

手工鮮蝦雲吞（盒裝）發售詳情：

發售日期： 即日起至2023年7月31日

價錢： HK$29 （原價HK$48）

詳情： 食客可於網上下單，即可以外賣自取方式帶走手工鮮蝦雲吞乙盒

網址： https://bit.ly/2RrESaq

「真黃金雲吞麵 等你來揭」活動詳情：

推廣日期： 2023年8月1至14日

參加辦法： 凡購買以下鮮蝦雲吞麵產品，即可換取抽獎卡一張，有機會贏取六福珠寶999黃金

雲吞麵（１個）、手工鮮蝦雲吞、鮮蝦雲吞麵或其他優惠券。

皇牌粉麵 （早上11時後供應；只限購買鮮蝦雲吞麵及鮮蝦雲吞撈麵）

必食餐 （晚市時段8點後供應；只限購買鮮蝦雲吞麵）

花膠濃湯雲吞雞鍋 （晚市時段供應）

茶市細蓉系列 （茶市時段供應）

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