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【公院事故】威院檢查治療桌桌面斷裂　職員及病人事後手腳現紅印並無大礙

社會 12:02 2023/07/27

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威爾斯親王醫院眼科中心昨日（26日）發生醫療設備安全事件。（資料圖片）

威爾斯親王醫院眼科中心昨日（26日）發生醫療設備安全事件，昨日上午11時許，中心1名職員為病人進行眼壓檢查期間，發現使用中的檢查治療桌，桌面出現斷裂，惟中心職員及病人經檢查後發現並無大礙。

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醫院發言人表示，中心職員及病人即時嘗試扶著眼壓檢查儀器，其他職員亦立刻上前協助，事發後，有關職員腳部及病人手腳出現輕微紅印，惟經檢查後發現並無大礙，醫院服務並無受到影響。

發言人又指，院方調查後，確認該名職員當時正確使用相關設備，惟醫院使用該款專為眼科檢查而設的檢查治療桌，已超過10年，故初步懷疑事件與桌面物料品質有關。院方亦指，為審慎起見，已經停用相同批次的檢查治療桌，並促請供應商盡快詳細檢查院內所有同款的檢查治療桌，確保其安全性；同時亦已透過早期事故通報系統，向醫管局呈報事件。

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記者：梁凱婷

癌症 公立醫院 手術 治療 威爾斯親王醫院 醫療事故 服務

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