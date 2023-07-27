【糾黨施襲】涉糾黨襲擊甜品店店員　無業男認蓄意傷人判囚2年

▲ 區域法院。（資料圖片）

38歲無業男涉於2022年2月聯同4名男子，蒙面到葵涌廣場一甜品店向男店員施襲，當中有人手持膠棒，涉案無業男當場被制服，今（27日）於區域法院承認1項有意圖而傷人罪。法官判刑時指，本案涉5名施襲者一同犯案，雖然事主傷勢不嚴重，但事主遭多人持械到店舖襲擊，必然受到不少驚嚇，判監2年。

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被告強蔚傑（38歲），報稱無業，被控1項有意圖而傷人罪。控罪指，被告於2022年2月12日，在葵涌廣場2樓一店鋪，連同其他身份不詳的人意圖使戴姓事主身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。

法官判刑時指，被告過往有6項刑事記錄，包括襲擊及入屋犯法罪等。辯方求情指，事主傷勢不算嚴重，只屬過渡性。惟本案涉多項加刑因素，包括5名施襲者一同犯案，有人手持膠棒，以及施襲行為非單一事件，屬持續性襲擊，直至事主倒地。

法官指，雖然事主傷勢不嚴重，但毫無疑問事主遭多人持械到店舖襲擊，必然受到不少驚嚇，以3年為判刑起點，考慮被告認罪後，判監2年。

案情指，戴姓事主是涉案店舖的店員，案發日晚上戴於店舖內拖地時，連同被告在內的5名身穿黑色外套、黑色鴨舌帽及戴口罩人士突然進入店舖，5人二話不說不停襲擊戴1至2分鐘，當中有人手持膠棒，以致戴跌在地上及嚴重受傷。

被告最後被制服，其他施襲者逃去，店舖附近閉路電視拍攝到整個過程，現場留下兩頂鴨舌帽，案件報警處理。警方到場後，戴認出被告，被告被捕。經法證檢驗，在其中1頂鴨舌帽發現被告DNA。事主前額有血腫、枕部兩處血腫及擦傷，左側頂骨範圍有2厘米裂傷，以及左側頂骨部位頭皮血腫。

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記者：梁錦麟