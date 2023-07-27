葵芳新都會廣場將辦「毛孩水動•樂」夏日派對　奴子和主子一同享用盛夏之樂

正所謂「家有一『寵』，如有一寶」，盛夏之時當然不少得帶毛孩們外出盡情揮灑汗水，歡度激爽暑假！葵芳新都會廣場將於7月28日至9月3日「毛孩水動•樂」夏日狂歡派對，帶來一連串專屬汪星人的4大主題活動!

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「盛夏PETS PARK遊樂園」7大遊樂裝置打卡放電兼訓練

「盛夏PETS PARK遊樂園」樂園以色彩繽紛的顏色來打造夏日狂歡遊樂園，並集打卡、放電及訓練於一身，絕對是與主子今個夏日必到好去處！

當中7大毛孩運動遊樂裝置絕對讓毛孩樂而忘返，包括讓主子雙眼發亮的「Feed Me餅！」、一秒化身為Skater Dog的「潮寵滑板場」、訓練跳躍度的「全力Jump over!」、訓練靈敏度及手腳協調的「踏跳小腳掌」等等。而場內亦貼心為一眾寵主打造「奴才專用休息區」，除了為愛寵打卡拍照外，奴才之間也可互相交流「育兒」心得！

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全港首個商場引進毛孩嬉水池 「萌寵FUNFUN夏水禮」

夏日熱焫焫最適合去玩水消暑，保證一秒降溫！葵芳新都會廣場將於7至8月指定周末舉行「萌寵FUNFUN夏水禮」，化身全港首個設毛孩嬉水池的商場，而嬉水池亦不兒戲，足足有9米長及4米闊，讓毛孩們有足夠的空間暢泳，一眾主人可以帶同毛孩盡情暢泳，與主子來個水花四濺的夏日！大會更準備了各項物資及服務供毛孩使用，讓主人能輕裝上陣帶愛寵參加夏水禮，當中包括：免費借用寵物救生衣及水泡、設乾身區並提供毛巾及自助式吹毛服務、設註場合資格救生員；而池水更無間斷採用低壓紫外光殺菌燈進行長效深層消毒及砂缸進行過濾池水，為主子們提供既好玩又安全的夏水禮！

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8月中旬「DOG-Go同樂日」 與愛寵玩盡盛夏 默契感情UP！

夏日熱鬧氣氛繼續蔓延，新都會廣場於8月12至13日將會舉辦「DOG-Go同樂日」，由主人帶領愛寵穿過重重障礙，一起完成任務之如，更是考驗彼此的默契同時增進感情的好機會；每個參賽單位更可獲得選手禮品包以作紀念，一於與愛寵來個超放電的盛夏！精彩活動浪接浪，今個暑假還有寵物天然護理用品工作坊及寵物拼貼相框工作坊，讓你和愛寵一起體驗新事物留下新回憶。

「與寵同樂Summer Mart」雲集40間本地小店 盡情掃貨獎勵主子

放完電當然不少得獎勵主子，下一站來到「與寵同樂Summer Mart」，由即日起至8月13日室內室外市集同樣精彩，為你搜羅了逾40間本地小店，囊括寵物零食、寵物用品及扮靚衣裝等等，當中必買好物有豆之貓草種植套裝、愛犬情侶裝、貴婦狗x皮革小玫瑰耳環等等，各式各樣精緻好物，主子們必定超興奮表示全都要！

寵物星級配套服務打造全方位寵物友善商場

新都會廣場作為寵物友善的商場，亦貼心為毛孩效勞並全面提升一站式寵物配套服務，包括寵物友好共享升降機、寵物車及袋借用服務、寵物便便袋、便便收集筒等全面照顧毛孩所需，好讓主人能輕鬆地帶主子暢遊新都會廣場。同時，商場多間寵物友善食肆均設有戶外餐飲專區，不但有足夠戶外空間，主寵更可一同共餐享受美食，共度滋味時刻！而全新進駐的人氣漢堡店Shake Shack更首次於香港推出「Y’appy Hour」活動，由即日向每位攜同愛寵光臨並惠顧食品或飲品的顧客送上以狗餅乾及特製雪糕製作而成的狗零食 Poochini 乙份，主子必定超開心、勁興奮！

「『毛孩水動•樂』 夏日狂歡派對」活動時間一覽表

①「盛夏PETS PARK遊樂園」

活動日期： 7月28日至9月3日

活動時間： 上午10時至晚上10時

活動地點： 新都會廣場L4露天廣場

②「萌寵FUNFUN夏水禮」

活動日期： 7月29至30日、8月5至6日及19至20日

活動時間： 上午11時至晚上7時

活動地點： 新都會廣場L4露天廣場及L5空中花園

參與方法： The Point會員憑500積分可預留名額，並於指定日期內於場內

以電子貨幣消費滿HK$100/ 或會員即日消費滿HK$200，即可換領寵物嬉水玩樂體驗(20分鐘)

③「DOG-Go同樂日」：

活動日期： 8月12日至8月13日 （星期六及日）

活動時間： 下午2時至晚上6時

活動地點： 新都會廣場L3 露天廣場

參與方法： 顧客即日以電子貨幣消費滿HK$300，即可與主子參與「DOG-GO同樂日」

④「與寵同樂Summer Mart」：

室內市集：

活動日期：7月26日至8月9日

活動時間：上午11時至晚上9時

室外市集：

活動日期：7月27至30日、8月4至6日及11至13日

活動時間：上午11時至晚上8時

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責任編輯︰陳珈希