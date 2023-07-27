【早鳥優惠】岑寧兒XHäagen-Dazs™音樂會 消費最高前10名嬴音樂會門券及千元雪糕

中秋將至，Häagen-Dazs™ 找來治癒系歌手岑寧兒（Yoyo）為雪糕月餅廣告電視聲音導航，以細膩聲音引領大家遊走蘊藏無窮想像的Moon Paradise。 品牌更特別與ChillGOOD聯乘，邀請治癒系歌手Yoyo合作於銅鑼灣皇室堡專門店舉辦一場小型音樂會，延續今年雪糕月餅主題「A Taste of Moon Paradise」，演繹多首與「月」相關的歌曲，以療癒聲線陪大家提早賞月過節！

消費最高贏音樂會門券

由即日起至8月9日，累積消費最高金額前10名Häagen-Dazs™ 會員，即有機會嬴取音樂會門券兩張及價值超過HK$1,000的雪糕產品，Häagen-Dazs™ 現有會員及新會員均可參加，尚未成為會員的你可立即行動！另外，由即日起至8月28日於雪糕專門店及網上商店訂購各款雪糕月餅，即可享早鳥優惠低至65折。

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岑寧兒唱廣告主題曲

而品牌更為Yoyo度身打造一首與月亮相關、浪漫優美的雪糕月餅廣告主題曲，廣告片段圍繞著充滿美好遐想的Moon Paradise，由雪糕月餅牽動一連串的中秋優美想像，一眾好友相聚於中秋節月圓之時，一起品味遐想。Yoyo溫潤而清澈嗓音極具穿透感，輕柔細膩歌聲配上唯美歌詞及夢幻畫面，將廣告效果昇華至另一層次。

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為增添更多藝術氛圍，Yoyo會聯同稍後公佈的神秘嘉賓合作，於9月11日出席於雪糕品牌皇室堡店舉行的小型音樂會，獻唱多首中秋應節歌曲，以及陪大家率先品味雪糕月餅，提前感受中秋節的浪漫氣氛。音樂會亦將同步於ChillGOOD Facebook 專頁及YouTube Channel 直播。

活動推廣日期：即日起至2023年8月9日（得獎者名單將8月20日公佈）

音樂會日期：2023年9月11日（星期一）

演出歌手：岑寧兒、另一神秘嘉賓將於稍後公佈

演出地點：銅鑼灣告士打道311號皇室堡2樓212號舖Häagen-Dazs

活動網址：https://bit.ly/3O0WOCa

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