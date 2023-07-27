【逆齡之選】NMN劑量要多少最有效　一文助你了解更多

▲ 一文助你了解更多逆齡之選NMN。

有研究顯示NMN同逆齡及促進代謝有密切關係，NMN產品近年更火速興起！原來NMN由哈佛大學醫學院的David Sinclair教授發現，他指出 NMN可轉化成 NAD＋，是修補細胞系統的重要原料！因為隨着年紀增長，體內的NAD+會漸漸流失，令身體老化，故補充NMN對逆齡、促進陳新代謝有莫大幫助！

何為有效劑量？

坊間的NMN產品各花八門，到底多少NMN含量才能有效對抗衰老？要知道香港市場大部份NMN介乎150-250mg之間。NMN發現者David Sinclair 教授在過去十多年間每天均服用1,000mg NMN 粉末。太低劑量的NMN，其實無法發揮NMN功效。

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貴價 NMN 產品一定最好？

市面上主流產品中，一瓶15,000mg售價近2,000元。當中部分產品加入各類成份，可能直接影響售價。David Sinclair 教授日常保健品清單中，除 NMN 粉末外，主要只有白藜蘆醇以及其他基本維他命。

Eneoji LAB全新天然純素粉末 NMN 7,000 / 30,000，每包含有1,000mg 高效NMN 粉末，優勝於市場上大部份NMN 產品之劑量，而配方更以NMN為唯一有效成分，每天1包，充分發揮 NMN 的逆齡威力。此外，更採用新一代「生物酶法技術」，成分由天然食物發酵而成，產品安全、容易吸收，並由韓國GMP規格廠家生產，符合衛生標準，而1盒30,000mg 只售$980。雖然價錢相宜，但與本地市場主要NMN產品一樣，原材料來至亞洲最大NMN原料廠之一，絕對是重拾年輕活力的好選擇！

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責任編輯：羅嘉欣