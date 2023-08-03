嘉華集團參與「共創明『Teen』計劃」啟發學員探索多元發展

▲ 嘉華集團參與「共創明『Teen』計劃」，正好體現追求卓越、創造價值，不屈不撓的企業文化，發揮「一嘉人」攜手前行的信念。

青年發展是社會其中一個動力泉源。青年發展工作做得愈好，對社會整體發展與締造社會凝聚力有非常重要的作用。嘉華集團一直秉持「取諸社會，用諸社會」的宗旨，以實際行動支持社區發展及青年發展工作，例如積極響應及參與「共創明『Teen』計劃」，安排不同業務範疇的同事擔任義務導師，透過友師配對計劃，與基層初中學生分享人生經驗，幫助他們加強自信，以積極正向的態度定下個人目標。



到訪集團總部 了解實際工作範疇



集團於7月特別邀請學員到訪嘉華集團總部及海景嘉福洲際酒店，友師向學員分享了集團不同商業範疇，學員亦從中了解到集團旗下業務運作，探索未來更多發展可能性。

學員首先參觀嘉華集團總部，透過工作影子活動，了解到友師的日常工作和行業特性。友師以嘉華集團旗下4大業務為藍本，向學員展示房地產、建築材料、娛樂休閒及酒店行業的實際工作內容，更向學員介紹嘉華集團主席呂志和博士創立集團的理念，了解集團發展的里程碑，細味企業文化及精神。



體驗酒店運作 細致打造貼心服務



集團亦安排學員參觀海景嘉福洲際酒店，近距離親身了解酒店運作。首先在酒店人力資源部同事帶領下，學員獲安排參觀不同部門及工作崗位，包括接待處、泳池、健身室及餐廳，了解到貼心服務背後全靠專業團隊全方位預備工作，讓他們體會這就是為顧客帶來滿足和美好體驗的「魔法」。

學員在參觀酒店餐廳時，餐廳經理就向學員介紹管理餐廳的實際營運技巧，細心解釋每項布置的背後原因，如餐桌之間必需保留距離，除了是給予空間感，更重要的是為顧客留有隱私度。

▲ 學員參觀酒店餐廳時，餐廳經理向學員介紹管理餐廳的實際營運技巧及經驗。

另一個獨特體驗就是可以親身了解酒店房務工作。學員參觀客房時，房務員向學員展示房務工作細節，亦讓學員親身嘗試更換床單和枕袋的工序。其中一位學員表示，整理房間看似簡單，其實絕不容易。這次體驗活動讓他明白看似微不足道的細節對顧客體驗和感受亦非常重要，故很佩服酒店員工對細致服務的追求。

▲ 學員在房務員的指導下，嘗試更換床單和枕袋。這些看似簡單的工作，必需經過鍛鍊，才可掌握技巧。

行政總廚分享心得 成就甜品師夢想



有份參觀酒店的其中一位學員，志願是成為甜品師。她認為：「品嚐甜品讓人產生快樂的感覺，有助排解所有生活壓力。」因此酒店特意安排行政總廚兼糕餅廚房負責人Jean-Marc Gaucher與學員們會面，分享其創作甜品的靈感，以及成為糕餅廚房負責人的經歷，他更勉勵學員，只要對甜品有熱誠，努力學習及鑽研，總有一日能成為優秀的甜品師。

▲ 海景嘉福洲際酒店行政總廚兼糕餅廚房負責人Jean-Marc Gaucher親自向學員介紹每件甜品的創作靈感，並分享成為糕餅廚房負責人的經歷，鼓勵學員努力達成夢想。

體現集團關懷文化 為年青人創未來



由香港特區政府政務司司長領導的「共創明『Teen』計劃」，旨在幫助來自弱勢社群家庭的初中生，讓學生們開闊眼界，加強自信，建立正向人生觀，並為未來定下目標，力爭上游。嘉華國際集團有限公司－業務及營運（長三角）總經理兼仕德福國際酒店集團－項目及業務發展總經理鄧宇聰表示：「年青人是構建香港未來的重要力量，故集團非常認同「共創明『Teen』計劃」的理念。」計劃旨在協助弱勢家庭，透過對年青人提供具針對性的協助，並建立深入的友師關係，從而希望幫助他們確立人生目標。「我們也非常感謝所有義務導師，在工餘時間關心學員，在他們的成長中發揮重要作用，為創造年青人的未來作出貢獻。」

▲ 嘉華國際集團有限公司－業務及營運（長三角）總經理兼仕德福國際酒店集團－項目及業務發展總經理鄧宇聰表示年青人是構建香港未來的重要力量，故嘉華集團非常認同「共創明『Teen』計劃」的理念。

（資料由客戶提供）