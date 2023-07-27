【無品遊客】內地客湧入樂園商店坐地歎冷氣　阻人睇衫惡人先告狀︰整到我哋

▲ 最近有不少內地旅客湧入迪士尼樂園商店席地而坐歎冷氣，阻礙通道影響客人選購貨物。

近日天氣炎熱，入樂園玩都會多入商店、餐廳涼冷氣，但就不應阻礙其他客人。近日有網民入迪士尼樂園的商店發現奇景，見到很多內地旅客坐在通道及貨架旁位置歎冷氣休息，阻礙其他客人睇貨，甚至斥責客人碰到他們，惡人先告狀！

該名網民在facebook群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」發文，並附上數張相片，稱在周二（25日）下午到迪士尼樂園遊玩時，在園內商店見到最少10名內地旅客在通道及貨架旁席地而坐，一邊歎冷氣一邊玩手機、聊天，甚至閉目養神。

不理會職員勸阻

從相片中所見，約10名旅客連同個人物品，隨意坐於商店地上玩手機，有人則坐於貨架底部，身體緊貼放於貨架上的衣服或毛公仔，甚至有人將嬰兒車放於身旁，把環保袋鋪於地上當作坐墊，倚着貨架閉目休息，當中有人帶同BB車泊在商店內。樓主續稱，樂園職員有上前勸喻這些旅客離開，但不獲理會。

仲要每個角落都坐勻，啱啱有小朋友想攞衫仲要俾班自私精大聲夾惡，話整到佢哋𠻹……不但止自私，仲要好低劣。

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帖文引起一眾網民留言批評這些內地旅客的行為，不少人直言以上自私行為「見唔少」、「咩人都好，咁樣坐喺人舖度，阻住人做生意好無品囉」；有人又指影響了樂園形象，「令到一個magic的地方，一啲都唔magic」。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳