【颱風杜蘇芮】杜蘇芮襲菲釀最少6死　廣東氣象局預告：近10年最強颱風

▲ 杜蘇芮吹襲菲律賓北部地區，導致山泥傾瀉、水浸事故頻仍，造成最少6人身亡。

颱風杜蘇芮7月26日吹襲菲律賓北部地區，導致山泥傾瀉、水浸事故頻仍，事故造成最少6人身亡，有民房倒塌活埋民眾，亦有樹木被吹倒擊中途人身亡，菲律賓近1.6萬名民眾需被緊急疏散。據本港天文台預告，杜蘇芮會大致移向福建南部至廣東東部沿岸地區，而廣東省氣象台亦指出，杜蘇芮將是近10年來登陸或嚴重影響廣東東部的最強颱風。

最新影片：

綜合外媒報道，杜蘇芮周三（26日）吹襲菲律賓北部，狂風暴雨下導致樹木倒塌、山泥傾瀉，多間民房被掀翻，電力中斷，在本格特省有民房因山泥傾瀉而被活埋，導致一名女子及其孩子，以及另2名兒童身亡。

而在碧瑤也有民房被山泥掩埋，一名17歲人士不幸罹難。至於一名在呂宋島賣麵包的女子，就被倒下的椰子樹擊中頭部身亡，事故共造成最少6人身亡，近1.6萬名民眾需被緊急疏散。

因應杜蘇芮來襲，內地中央氣象局26日發布最高等級的颱風紅色預警。廣東氣象部門預測，杜蘇芮可能是近10年來登陸，或嚴重影響廣東東部的最強颱風。當局目前已將防汛防颱風應急響應提升至3級，並派員前往浙江、福建、廣東、江西4地，協助指導防汛、防颱風工作。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

據天文台消息，受杜蘇芮影響，本港海面有湧浪，一號戒備信號會在下午至今晚維持。按照現時預測，杜蘇芮的強風區與珠江口保持相當距離，預料本港普遍吹強風的機會不大，改發更高熱帶氣旋警告信號的機會較低。而受杜蘇芮的外圍下沉氣流影響，華南持續酷熱，而高溫亦可能觸發驟雨和狂風雷暴。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣