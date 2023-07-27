【急性肝衰竭】34歲南韓女星患急性肝衰竭　退出幕前2年成功移植肝臟後近照曝光

▲ 女星患急性肝衰竭，退出幕前2年成功移植肝臟後近照曝光。

南韓34歲女星尹珠於2012年憑藉參演驚悚電影《骯髒的血》而打響知名度，2016年更憑藉電影《我一個人的假期》入圍青龍電影節最佳女新人獎，正當事業漸入佳境之時，她卻於2020年因為「急性肝衰竭」，而被迫停下演藝事業，並於前年接受肝臟移植手術。但隨著時間過去，她的近況亦再度曝光。

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2020年尹珠因重感冒於是到醫院求醫，並接受抗生素治療，豈料，過程中卻產生嚴重副作用，導致「急性肝衰竭」，並需等待肝臟移植。無奈之下，體重已跌至93磅的她當時只好立即暫停手上工作，並退出幕前，專注對打病魔。但幸運的是，尹珠在2021年成功等到合適的肝臟捐贈，且同年完成肝臟移植手術。手術完成後，尹珠當時亦曾於IG與粉絲分享自己虛弱的自拍照，照片中，頭髮已剷青的她，正插著氧氣鼻導管，皮膚亦十分暗黑，整個人狀態相當憔悴。

2年過去，本月24日適逢是她手術兩周年的日子，她再於IG上載照片，只見她精神狀況已明顯大有好轉，不但開心地捧著插著數字「2」的蛋糕，更寫下：「距離我獲得新生命的禮物已經過去兩年了，點上一周年蠟燭的事彷彿像是昨天，但我們已經在慶祝第二年了，這是充滿風雨的一年」，她表示不會忘記過去那段日子，也承諾會好好地生活。

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根據台灣肝病防治學術基金會，任何會引起肝臟細胞在短期間之內大量破壞的因素，都可能會造成急性肝衰竭。

急性肝衰竭成因:

急性肝炎、慢性肝炎急性發作：

任何原因引起的急性肝炎如果發作得很厲害，或是慢性Ｂ、Ｃ型肝炎急性發作很嚴重，肝細胞大量壞死，都有可能演變成「猛爆性肝炎」而導致急性肝衰竭。

吃藥或進補不當：

某些藥物因為其本身或其代謝物量太大而致肝細胞大量破壞，有些藥物則會對少數特異體質的人產生毒性，這些藥如果沒有經過醫師的處方就擅自服用，就有導致肝衰竭的危險。

懷孕時期的特殊病變：

有少數孕婦在懷孕的中後期會發生急性脂肪肝病變，肝細胞中突然不明原因地堆積大量的脂肪而喪失功能，可能會引起母親之肝衰竭，造成胎死腹中或一屍兩命的遺憾。

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責任編輯：羅嘉欣