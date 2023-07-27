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【虛報工資】涉向承建商跨大工人工資逾66萬元　50歲分判商判囚27個月官斥濫用職權

社會 12:24 2023/07/27

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區域法院。（資料圖片）

50歲「三判」分判商涉就兒童醫院及私人住宅項目中的水喉工程中，向「二判」承建商虛報4名工人薪金，並在1年間誇大共逾66萬元。涉案分判商今（27日）於區域法院承認欺詐等共4 罪，判囚27個月。法官判刑時指，被告濫用職權，將工人勞動成果據為已有，工人屬勞動階層，被告卻剝削他們，在道德及法理上是說不過去的。

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被告施健忠（50歲），今承認3項欺詐罪及1項串謀詐騙罪。辯方求情時指，涉案金額不多，案中亦沒有人受損。

法官判刑時指，被告濫用職權，將工人應得的薪金誇大，即使未有證據顯示「二判」有損失，但涉案工人亦有受損。

法官指，被告將工人勞動成果據為已有，犯案時間逾1年，涉款逾66萬，屬持續犯案。法官續指，工人屬勞動階層，被告卻剝削他們，在道德及法理上是說不過去的，共判監27個月。

案情指，案發於2016年11月至2018年8月，當時建榮水喉渠務工程有限公司(建榮)及安柏水喉工程有限公司(安柏)，以「二判」身分參與兩個建築項目，分別涉及香港兒童醫院及馬鞍山1個私人住宅項目。建榮及安柏將該兩個項目的水喉工程分判予兩名「三判」，即被告及朱焯華。

被告及朱就項目聘請4名水喉匠，惟該4名水喉匠要求的實際日薪金額，與僱傭合約上列明的要求日薪金額，相差400元至650元不等，被告與朱收取的總工資差額逾66萬。4名工人其後確認其僱傭合約上列出的要求日薪金額，並非由他們提出，被告及朱於2019年5月15日被捕。同案被告朱焯華（59歲），早前被裁定兩項串謀詐騙罪名成立，判囚15個月。

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記者：梁錦麟

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