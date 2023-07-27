【麥樂雞展覽】麥樂雞40周年玩轉西九藝術展亭　5位藝術家破格創作+限量精品【內附詳情】

▲ 西九文化區藝術展亭打造首個大型麥樂雞主題藝術展覽「Coach McNugget Art World」，將這份「Please Share」的文化以藝術方式呈現出來。

麥樂雞自1983年在美國推出以來，已經陪伴大家40載，為慶祝麥樂雞推出40周年，香港麥當勞由7月29至8月20日，在西九文化區藝術展亭打造首個大型麥樂雞主題藝術展覽「Coach McNugget Art World」，將這份「Please Share」的文化以藝術方式呈現出來。

是次展覽融合藝術、流行文化和科技於一身，帶來5位當代藝術家VANDYTHEPINK、JonBurgerman、UFO907、Gyuhan Lee及FrankNitty3000的作品，從他們獨特的藝術視角詮釋麥樂雞在過往40年為大眾帶來的趣味，並重新呈現麥樂雞經典代表人物 Coach McNugget，為其換上全新形象，並帶來一眾全新設計的新成員組成Team McNuggets，誠邀大家一同遊走創作世界，享受這趟沉浸式當代藝術旅程。

訪客可走入「時光隧道」了解麥樂雞小故事，欣賞共20件色彩斑斕的作品包括畫作、立體展品及互動數碼裝置；大家亦可即場發揮創意，為麥樂雞設計全新形狀，創作不同「藝術品」，讓大會有機會將其作品上載至元宇宙；甚至將可愛精美的Team McNuggets鐳射紋身貼在身上，讓身體變成流動藝術展廳。觀賞展覽的同時，大家亦可走到室外，於展區外與巨型麥樂雞盒及Team McNuggets互動打卡；亦可透過是次主題的IG Filter，於社交平台上分享麥樂雞帶來的歡樂回憶。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

藝術家VANDYTHEPINK 更特意為是次展覽設計多款限量發售精品，包括可愛趣緻的Team McNuggets造型公仔、可於日常陪你四處遊走的T恤、Cap帽、襪、Totebag和文件夾。門票及售賣精品所得之款項扣除必要支出後將撥歸「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」，呼籲大眾欣賞藝術同時捐贈愛心，關懷有需要的重病兒童家庭。

麥樂雞40週年沉浸式當代藝術展覽

日期：7月29日（星期六）至8月20日（星期日）

時間：10am-10pm（共分12節進行，每節1小時）

地點：西九文化區藝術展亭

門票：$20

記者：李越樺