【電動巴士】首批雙層電巴7.30首航安達臣發展區213M線　九巴：有信心與傳統巴士性能相若

▲ 九巴推出首批純電動雙層巴士。（黃建輝攝）

九龍巴士有限公司繼去年16部新一代純電動單屆巴士運作理想後，於本月30日起，推出首批純電動雙層巴士，率先安排行駛安達臣發展區路線213M ［安泰一藍田站(循環線)］。

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雙層電巴總載客量達 115人，只需充電約2 小時，續航力高達 300公里，足以應付九巴近8成巴士的全日運作需要。雙層電巴與早前推出的電巴一樣，以電光綠作為車身主色。

目前九巴擁有近80部純電動巴士，為全港最大規模新能源巴士車隊。今年內將有52部雙層電巴陸續投入服務。除了安排行走新發展區，九巴正與運輸署協商，於其他比較繁忙的市區路線運行雙層電巴。車務總監關智偉，213M每個班次路程約10公里，雙層電巴的續航力足夠應付全日路程。每日「收車」後，電巴將會在九龍灣車廠進行。又強調，經過測試後，有信心與傳統柴油巴士性能相若

新雙層電動巴士利用最先進的刀片電池技術，電池體積細，易於收藏在車尾及車底位置，減少佔用車廂空間；另設「水冷系統」與「電池管理系統」，有效管理電池溫度及監察電池狀態，延長電池壽命，滅速時可將部分動能化為電能，作能量回收，提升電池效能。

同時，雙層電巴增設多項環保設施，包括車廂以 LED 燈為乘客照明；車頂亦設太陽能板，供電予巴士乘客設施。此外，亦配備最新巴士設施規格，包括免費5G Wi-Fi 上網服務、USB充電插座等。

被問及電巴和柴油巴士的成本的差距，九巴傳訊及公共事務主管簡學悕則表示，「電巴尚未大規模投入使用，難以比較兩者高低」又補充，電巴維修零件較傳統柴油巴士少，電力成本亦較柴油便宜和穩定。

目前九巴共有12個充電巴士泊位。關智偉指，九巴正積極增設充電設施，計畫在屯門和大埔興建2座新能源巴士多層車廠，料4至5年內落成，提供850個充電巴士泊位。九巴亦已向政府申請於日間開放充電設施予其他電動商務車使用，擴大充電網絡。

近年，九巴亦自行研發於現役巴士安裝太陽能裝置。安裝後，一旦車廂於停車熄匙，溫度超過35度時，以太陽能供電的驅動通風系統，能有效將車廂溫度降低8至10度。系統亦會供電子車廂冷氣系統的風扇及乘客設施，每部巴士每日節省耗油量5至8%，相等於每年每部巴士減少約6噸碳排放。九巴預計今年內有一半車隊，約2000部巴士，配備太陽能裝置。

雙層巴士首航日詳情：

路線：213M線［安泰一藍田站(循環線)］

開出地點：安泰

開出時間：1100, 1140, 1220, 1300, 1340, 1420, 1620, 1700, 1740, 1820, 1900, 1940,

2020, 2100

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記者：楊佩瑩