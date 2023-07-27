【失眠困擾】躺床半小時無法入睡　韓國研究：死亡風險恐翻倍

▲ 躺床半小時無法入睡，韓國研究：死亡風險恐翻倍。

失眠恐增死亡風險！韓國一項研究發現，躺床半小時仍無法入睡，死亡風險可能翻倍增長。

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韓國高麗大學醫學院教授申哲携研究團隊，針對京畿道安山市3,757名、年齡介乎40歲至69歲的受試者，進行長達18年的追蹤觀察，研究睡眠潛伏期與死亡率之間的關係。而所謂「睡眠潛伏期」，即是上床到入睡的所需時間。

科學家將睡眠潛伏期以16至30分鐘作為標準值，將受試者區分為兩組。首先是「間歇性延遲組」，受試者每個月只有1至2次無法在30分鐘內入睡；另外是「習慣性拖延組」，受試者每周至少1次在60分鐘內無法入睡，或每周3次以上無法在30分鐘內入睡。

半小時無法入睡 死亡風險增2倍

最終，科學家在校正身體特徵、生活習慣及慢性病史等變因後，指出成年人一般睡眠潛伏期通常是10至20分鐘，而與一般人相比，從上床到入睡期間習慣性耗用30分鐘以上的人，死亡風險或翻倍增長，確認了睡眠潛伏期與死亡率之間存在重大關聯。

其中，「間歇性延遲組」死亡風險是一般人的1.33倍，「習慣性拖延組」死亡風險更為一般人的2.22倍；另外還會因缺乏褪黑激素，死於癌症可能性提升2.74倍。該研究在本月25日發表於醫學期刊《Lancet Healthy Longevity》。

而針對「睡眠潛伏期」延長的原因，科學家們分析或許是由於憂鬱、服藥等因素造成過度警覺、緊迫反應等造成。人體若經常對外在刺激產生生理調節反應，可能導致免疫力低下、氣喘、心血管疾病、胃腸不適等情況，進而提高了死亡風險。

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責任編輯：羅嘉欣