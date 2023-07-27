【球迷必睇】Adidas football推出2023/24球季主客球衣 現已登陸各專門店

adidas football發佈了各球會2023/24球季主客球衣，包括阿仙奴、拜仁慕尼黑、祖雲達斯、曼聯和皇家馬德里。

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以上各隊的球員版球衣採用了 HEAT.RDY 技術,採用吸濕快乾的透氣面料,舒爽體感讓球員們在高水平足球賽事中盡情發揮。 球迷版則採用AEROREADY 技術,透過排汗吸濕的面料為馳騁綠茵的球迷帶來乾爽體驗。

各隊的球衣球員版和球迷版已於adidas香港各專門店及官方網上商店（https://www.adidas.com.hk/ ）發售。

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發售點:

adidas Sportswear Collective

地址： 九龍尖沙咀海港城港威商場4樓4102號舖

電話： (852) 2983 8381



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責任編輯︰陳珈希