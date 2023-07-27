【大笪地唱不停】周吉佩重回昔日樂隊發源地　吉吉因亡父堅持追音樂夢

▲ 周吉佩一直為夢想堅持！

《中年好聲音》冠軍周吉佩（吉吉）與戰友李佳、羅啟豪、龍婷、顏志恒、吳大強及支嚳儀等，一同遊走香港不同地方舉行巡迴演唱，並記錄在節目《大笪地唱不停》當中。

吉吉更重回其音樂夢起點黃大仙，而過往他在追夢過程中歷過不少低谷，最終憑堅持、對音樂的熱愛來戰勝困境，絕對值得學習。

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周吉佩重回音樂夢起點

對於吉吉來說，黃大仙原來是他的音樂夢起點，他說：「黃大仙係我樂隊（sp'ACE）嘅起點，有一日我打畀當時隊Band嘅鼓手約咗去黃大仙下邨，佢落咗嚟同我一齊傾人生目標，我哋細個時許下一個承諾，就係就算點都好都想出一張唱片，成件事好熱血！」

sp'ACE（原名space）在2005年成立，吉吉負責擔任主音、結他手，樂隊不時在商場演出。及至2015年，space正式改名為sp'ACE，並加入Neway Star星娛樂公司，更推出一張同名EP。眾人在2019年曾開了一場騷，並於翌年解散。

吉吉曾透露眾人是因意見不合而解散，各人對sp'ACE的定義、理念不一致。

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為追夢需向前度借錢

在2007年，吉吉參加有線電視舉辦的歌唱大賽，並奪得亞軍，順利成為有線電視旗下唱片公司的歌手，推出個人EP 「Getting Start」，並負責主持該台的音樂節目。在2009年，吉吉離開有線，並先後到不同媒體任職主持。

吉吉為追夢也搏到盡，他指自己過往長時間戶口不足三位數，更曾戶口歸零，他就不得不向前度借錢。他指自己當年做歌手時是年少無知，「聽經理人話出入坐的士，又為將來好而買支幾萬元的結他，買衫每次又幾千到萬元」。

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失意期遇上太太

在最失意的時候，吉吉遇上了太太黃彥欣（Louise）。他在TOPick專訪中說：「當時唱片公司剛完約，多了空閒時間與朋友出街，好友曹敏寶（《中年好聲音》參賽者之一）說要帶多個朋友出來唱K，那人就是Louise。當晚大家都很不自然，其實已有觸電感覺，幾星期後便開始拍拖了。嚴格來說，敏寶就是我們的媒人。」

Louise她曾參加2007年香港小姐，曾客串過幾套電視劇，亦因曾在英國留學，學歷不錯，離開TVB後便到銀行工作，收入穩定。

吉吉不諱言，拍拖的初期，他所承受的壓力很大：「拍拖時我失業近大半年，積蓄也洗得七七八八，她條件很好，靚女、高學歷，又多人追，對我來說沒太大安全感，好像隨時會離我而去。」

他回憶說：「坦白講，起初的確曾考慮過，如果由零開始，我要付出的是雙倍。但剛巧上段戀愛有不愉快的經歷，就算男友有多好條件，但如果不是一心一意的話，到頭來也只會是傷心欲絕。」

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因亡父堅持追夢

吉吉是單親家庭出身，4歲多時媽媽便離他而去，由爸爸身兼母職湊大他。

對吉吉來說，一直追尋歌手夢，不多不少緣於在他18歲時因病離開的爸爸：「我爸做運輸，細細個我陪他跟車去送貨，就是我兩父子的親子時光。」

他續指：「我們會聊很多心事，好開心。記得他臨離世前跟我說，如果我真的喜歡音樂，便盡情去追夢吧。他覺得自己人生沒有實現到很多想做的事，44歲便要離開，我更加要珍惜生活。所以我多年來堅持追夢的其中一個原因，就是為了他。」

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