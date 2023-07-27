【致癌食物】從代糖致癌恐慌說起　黃凱詩：守住3大原則才是正確飲食態度

▲ 代糖致癌，引起不少愛飲汽水一族恐慌，營養師黃凱詩指出，只要認識各種食物的潛在風險，淺嘗即止，一樣可以享受飲食的樂趣。

某日下午，Bonnie拿着數罐無糖汽水來我家，我問︰「被阿斯巴甜的新聞嚇怕了嗎？」

她說︰「本來不當甚麼一回事的，但在辦法室裏，你一言我一語，愈聽愈怕，還是避一避好了。」

我瞪着她︰「你怕它會致癌，便拿給我，你對我真好！」

她笑瞇瞇地說：「你平日飲食健康，蔬菜水果充足，抗癌能力該比我強吧！」

我認真地跟她解釋︰「其實，又毋須過分恐慌，雖然，世衞生剛剛將代糖阿斯巴甜列為2B級有可能令人類致癌的物質，但這級別屬於證據不充分的類別，只要不超過每公斤體重每日攝取40毫克的安全標準，即是以一位70公斤的成年人計算，每天不多於9罐的代糖飲品，則毋須太擔心的。」

「9罐？那我肯定不會超標了。」我瞪大眼睛說道。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

「不過，這次同樣被列為2B級有可能令人類致癌的，還包括亞洲醃菜如泡菜啊！只是大家的專注力，都集中於代糖吧！值得一提的是，紅肉如牛肉和羊肉等、丙稀先胺、高溫油炸食物，例如薯片、薯條和烤肉，更被列為2A級，意思是有更多數據可能致癌。換言之，恐怕你要將全部戒掉的話，還包括薯片及日本和牛，再加上一級致癌物的加工食物腸仔啊！」我詳細向她解釋。

「噢！還有這麼多食物要戒？薯片、和牛和法蘭克福腸，都是我的至愛，又的確難捨難離！」她哭著臉說道。

「守住三大原則，實在不必恐慌，1：我們要懂得分辨哪些食物有潛在風險；2.只要適量淺嘗便可；3.多吃鮮色的蔬菜水果去平衡風險，才是正確飲食態度。」

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）