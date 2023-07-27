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【內地升學】內地高校文憑試收生計劃　取錄結果今起公布

社會 13:13 2023/07/27

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已完成內地高校文憑試收生計劃網上報名及確認程序的學生，今（27日）起可登入指定網址查閱錄取結果。（資料圖片）

教育局今日（27日）提醒已完成內地高校文憑試收生計劃網上報名及確認程序的學生，即日至下周六（8月5日）期間須登入指定網址查閱錄取結果、遞交補錄申請及查閱補錄階段的錄取結果。

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院校將於即日起至下周一（31日），按第一至第四志願，分批公布首輪錄取結果，相關學生可登入廣東省教育考試院網頁，藉DSE收生計劃錄取查詢系統，查閱錄取結果。學生如達到最低錄取要求，但於首輪公布未獲錄取，可於下周一下午4時至下周三（8月2日）下午4時，透過錄取系統完成網上遞交補錄志願程序。

院校公布首輪錄取結果詳情如下：

  • 第一志願錄取結果：7月27日（星期四）上午9時起
  • 第二志願錄取結果：7月29日（星期六）上午9時起
  • 第三志願錄取結果：7月30日（星期日）上午9時起
  • 第四志願錄取結果：7月31日（星期一）上午9時起

學生可於遞交補錄志願階段填報2所院校志願，每所院校可填報4個學科志願。院校將按第一及第二志願，於下月4日至5日分批公布補錄階段的錄取結果

獲院校首輪錄取或補錄的同學將於稍後收到有關院校以郵寄或電子方式發出的入學通知書。如有需要，同學可直接與院校聯繫。

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責任編輯：梁凱婷

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