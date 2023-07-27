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【不可能任務】學釘板紮鐵落石屎起橋　港姐冠軍林鈺洧流血收場

娛樂 13:08 2023/07/27

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

TVB節目《不可能任務》第2季第三輪「建築工程實習體驗」將於本周日（7月30日）播出第1集，接受挑戰的藝員包括徐榮、鄭衍峰（Leonard）、孔德賢（Danny）、林鈺洧（Denice）以及梁允瑜（Chloe）。

5人將接受一系列的建造培訓課程由理論到實踐，包括學習釘板、紮鐵、落石屎等，最終他們要合力搭建一條可供小型貨車駛過、現實生活中真真正正的橋樑，完成不可能任務！

（左起）徐榮、孔德賢、梁允瑜、鄭衍峰、林鈺洧。

孔德賢實戰輸畀鄭衍峰？

5人當中，以大學主修建築工程的Danny最有「潛力」，他亦坦言對任務充滿期待：「一層樓點樣起出嚟，其實我都識嘅，所以好期待！」

正式接受任務挑戰前，他們需率先接受製作組的小測試，用啤牌砌出3層高金字塔，考驗專注力和定力。男子組以Leonard表現最為出色，兩、三下手勢便極速完成任務；相反有「建築底」的Danny一層都砌唔到，還笑指因有風才影響表現。

至於港姐出身的Denice及Chloe同樣雞手鴨腳，但Denice勝在轉數快，靠「出貓」將啤牌對摺完成任務。

5人首先用啤牌砌金字塔。

梁允瑜大嗌驚輸

另外，5人「不可能小隊」更被安排與9位小學生比賽，在30分鐘內製作「意大利粉橋模型」，荷載要達700克才為之合格。

Chloe未正式比賽前已大嗌驚輸，Danny則說：「如果我哋真係輸畀小朋友，咁就真係要檢討吓。」

（左起）鄭衍峰、林鈺洧、梁允瑜、孔德賢、徐榮。

考平安咭狀況百出

正式比賽時，「不可能小隊」一開始就出師不利，Denice砌橋期間手指不慎被剪刀剪到流血，另邊廂小學生們已極速砌出意粉橋雛型。

到最終「不可能小隊」能否戰勝小學生們？由於「不可能小隊」之後要進入工地工作關係，5人需先考獲建造業安全訓練證明書（俗稱平安咭），惟考試當日狀況百出，Danny、Denice孖住遲到，Leonard就連筆都唔記得帶，到底點收科？

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撰文 : TOPick柴犬出動

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