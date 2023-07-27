【李玟離世】李玟家人到分居丈夫寓所尋遺物失敗　只取回7套晚裝有百套不翼而飛？

▲ 有指尚有百套晚裝裙仍未尋回。

一代樂壇天后李玟（CoCo）本月5日離世，終年48歲，令人惋惜。李玟的喪禮將於下周一（31日）在香港殯儀館舉行設靈，翌日早上進行大殮儀式，隨後辭靈出殯。

李玟身後事由兩位胞姐打點，為妹妹挑選了2013年為專輯《盛開》拍的相片作遺照；亦揀選其生前最喜愛的晚裝伴隨入土為安。

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Bruce職員聲稱已冇李玟衣物

李玟生前最愛的晚裝包括2000年在奧斯卡表演時穿過的紅色旗袍。據傳媒報道，李玟閨密爆料指其家人曾到分居丈夫樂裕民（Bruce Rockowitz）寓所盼尋回衣物，卻遭對方職員留難，表示寓所內已沒有李玟的衣物。

其家人感到愕然，因為李玟約兩年前搬離丈夫Bruce寓所時，並沒有帶走表演晚裝。

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僅取回7套晚裝

李玟貴為天后級歌手，生前表演所穿過的晚裝極具價值，已有歌迷表示盼為偶像設立展覽館以作紀念。有指，家人擔心有人會將表演晚裝變賣或不法用途，要求對方48小時內交出，否則報警以盜竊案件處理。

最終，對方交出兩篋衣物內約有6至7套晚裝裙，當中包括奧斯卡表演時穿過的紅色旗袍，可是仍未尋回李玟喜愛的白色晚裝。

▲ 生前最愛白色晚裝。

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