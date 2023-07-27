【阿晶自殺】好友發公開信為微辣前經理人出頭　一群愛護阿晶的朋友：願你在天堂得到快樂

▲ 微辣前經理人兼KOL阿晶（Jane）的好友發公開信。

YouTube頻道微辣的前經理人兼KOL阿晶（Jane）離世。日前，阿晶在個人社交平台剖白受抑鬱等情緒病纏繞4年，表示自己曾遭恐嚇、網絡欺凌等。

阿晶的友人以「一群愛護阿晶的朋友」之名於昨天（26日）發布一封公開信，信中談及對阿晶離世的傷痛以及對微辣的感受。

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阿晶朋友發公開信

阿晶的友人寫下「關於我們親愛的阿晶離世之公開信」，內容如下：

致各大傳媒、品牌公關及廣告公關的公開信: 誰會想到讀書時經常作文不合格的我，竟會有機會和勇氣執筆寫一封公開信，但這封信的確不得不寫，因為只是在社交平台發一句RIP，實在不能平復我們對於阿晶離開的痛心以及悲憤。 曾經我們都為阿晶能夠加入一家如日中天、最具知名度的本地公司擔任經理人而感到高興，亦為她能夠找到自己喜歡的工作道路而高興，當然我們亦曾經為她在公司找到她的愛情而高興，可是亦正正因為這家公司奪去了我們的阿晶，一條實實在在的生命。

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對微辣的不滿

信內提及微辣的發展，

微辣，我們的確不能否定他們團隊的才華和魄力，能夠一步一步走到今天的確有他們的過人之處，但同樣我們不能否認，澳門政府，特別是文產基金對微辣的扶持，使他們發展得更為快速和順暢，如果缺少了那連續幾年的數百萬的資助，微辣是否能夠發展成今天的規模也是不得而知，但文產基金請你睜開你的眼睛，由你們一手扶持的所謂澳門名牌，是如何運用強大的網絡平台、自身的流量，去打壓和攻擊與自己不同路的人，事實擺在眼前，我們的阿晶以最壞和最差的方式去控訴這一切，我們不認同阿晶的方法，但無奈只能接受。 當我在代筆寫這篇公開信時，仍不時看見手機彈出微辣藝人與不同品牌合作的廣告，看著這些在廣告中明艷照人的所謂網紅，再對比他們如何嘲笑阿晶的嘴臉，除了嘔心我實在說不出其他話，當初你們知名度仍較低時，賺錢能力不如現在時，是誰人幫你們去拉品牌傾贊助，又是誰人因為你們的網絡影響力，而招致眾人嘲笑和聲討，最後走向死亡，你們的所作所為，我們一一看在眼裡，除了感嘆阿晶的傻，懷念阿晶的好，我們必須為她做一些事情。

▲ 微辣今年10周年。

抵制微辣

信中又表示會抵制微辣及與其合作的品牌，

從今天起，我們會一直抵制與微辣合作的品牌，直到這些微辣偽人被撤換為止，各大品牌公關以及廣告商，可能你們看不起澳門這個小小的市場，更不相 信阿晶的朋友能夠有甚麼能耐影響你們的銷售，的而且確我們這些普通人難以 跟流量網紅及背後的公司去抗衡，但都請你們不要低估澳門的人情味，我們力 量雖少，但絕不姑息微辣，絕不放過傷害阿晶的微辣偽人，我發誓這輩子我只 要見到與微辣合作的品牌廣告，必定詳述微辣如何奪去我們朋友的生命，還阿 晶一個公道。

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願阿晶在天堂快樂

信內亦有悼念阿晶，

阿晶，我們實在無法忘記跟你一起相處的時光，我們必定讓傷害你的人付出代價，要他們這輩子都背負兇手之名，願你在彩虹橋得到安息，願你在天堂得到快樂，請原諒我們只能夠以匿名發此公開信，我們自知面對的是網絡的霸權，擁有強大話語權的平台和知名人士，但阿晶我相信你在天上會知道是我們為你而做的，如果你不同意我們的做法，留待有天在天國相遇時，你再向我們投訴吧，安息和快樂應該留在天堂，憤怒和報應讓我們代勞，因為賤人尚在人間。 寫畢此信時，友人傳來微辣對於前員工逝世的公告，看完全文無恥至極推卸責任的文字，更堅定我們的決心，微辣，必須得到報應。 一群愛護阿晶的朋友

2023/07/26

▲ 微辣昨天於IG發公告。（IG圖片）

微辣發公告談阿晶

阿晶是微辣前經理人，微辣昨晚曾發出公告回應：「本公司於今日傍晚得知前員工不幸離世，本公司對此深感哀慟及遺憾，並向其家屬致以深切慰問。」但未有寫出離世者名字，僅以「前員工」稱呼。

公告同時強調，有人曾透過電話對「她」作出恐嚇，重申該行為與微辣文化全人無關。此外，原計劃8月舉行「微辣十周年聯歡晚會」演出將延期。

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