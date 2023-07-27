【國安法】警方國安處再拘2男女　與「懲罰Mee」平台被捕人有關

▲ 警務處國家安全處今日上午拘捕一名29歲本地男子及一名29歲本地女子。（資料圖片）

警務處國家安全處今日（27日）上午拘捕一名29歲本地男子及一名29歲本地女子，涉嫌違反《香港國安法》第二十九（四）條「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及香港法例第二百章《刑事罪行條例》第九及十條「串謀作出具煽動意圖的作為」罪。

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警方調查顯示，2名被捕人與7月5日的被捕者有關。他們現正被扣留調查。警方行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

翻查資料，國安處在7月5日拘捕4名男子，涉嫌干犯《港區國安法》「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，及《刑事罪行條例》下「串謀作出具煽動意圖的作為」罪。據了解，被捕人為前「香港眾志」骨幹成員，包括前眾志主席林朗彥，被指涉嫌營運「黃店」平台「懲罰Mee」手機程式等，所得款項支援潛逃海外的被通緝人士。

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記者：黃穎津