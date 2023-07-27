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【長池世錦賽】何詩蓓100米自首名晉級　今晚7時11分出戰準決賽

社會 13:27 2023/07/27

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

港隊何詩蓓（新華社圖片）

世界長池游泳錦標賽今日（27日）於日本福岡踏入第五天賽程，港隊何詩蓓出戰主項100米自由泳初賽，以53秒15首名晉級，今晚7時11分上演準決賽。

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何詩蓓昨晚（26日）在主項200米自由泳游出1分53秒96列第4名，無緣獎牌。她今早重拾心情，投入另一主項100米自由泳的賽事，初賽何詩蓓獲編入第7組，同組有東道主日本選手池江璃花子，最終何詩蓓游岀53秒15首先觸池，較第二名的奧運接力金牌得主、美國代表韋絲爾快0.1秒，兩人分別以初賽總成績首、次名晉級今晚7時11分開始的準決賽。

何詩蓓在準決賽將會對陣2名勁敵，包括昨日於200米自由泳以破世界紀錄時間奪冠的澳洲名將奧卡拉瑾，以及東京奧運100自金牌得主、另一澳洲猛將麥基恩，三人一同於準決賽第2組出戰。

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責任編輯：陳麗娜

 

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