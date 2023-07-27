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【離奇命案】北海道無頭男屍案醫生一家三口被捕　揭女兒是啃老族家淪「垃圾屋」

健康 18:30 2023/07/27

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北海道無頭男屍案醫生一家三口涉案被捕，揭女兒是啃老族、家淪「垃圾屋」。

近日，日本北海道一間旅館發生無頭男屍案。62歲的浦仁志於7月2日在札幌市一間旅館的客房浴室內遭人殺害，且頭顱被人砍下，不知去向。警方24日拘捕一對父女疑犯，並於25日拘捕疑犯的母親，至於死者的頭顱則在3人家中被發現。

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綜合日媒報道，7月2日，札幌著名紅燈區薄野（ススキノ）的Hotel LET'S酒店中發現一具無頭男屍，死者是住在北海道惠庭市的62歲男子浦仁志。警方先後拘捕疑犯一家3口，包括29歲女兒田村瑠奈、59歲父親田村修及60歲母親田村浩子。

目前，警方仍正在調查3人在案件中擔當的角色。警方表示，案發前父親田村修和女兒田村瑠奈曾在零售店購買了行李箱及刀具；女兒田村瑠奈與死者相識，且雙方案發時可能曾出現爭執；父親則在案發後接載田村瑠奈離開；而死者的頭部則在疑犯3人家中被發現。

報道指出，根據鄰居和認識疑犯一家人的描述，疑犯父母對女兒一直溺愛有加。女兒田村瑠奈在學生時期已不怎麽上學，其後更成為啃老族，直至29歲也沒有穩定職業，依靠任職精神科醫生的父親支撐着。

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鄰居指出，母親田村浩子以兼職維生，每天早上7點就出門上班。據父親田村修在醫院的同事表示，田村修是一位優秀醫生，也不時參與各類演講，還曾說過「即使辛苦，但能看見病人笑容，又能養家糊口，已十分有成就感」。

在案發約一年前，3人家中似乎出現變卦。鄰居表示，父親田村修有時會早上5時回家，然後逗留不到10分鐘就離開；有時他甚至連家門都沒入，在車裏吃杯麵，或在屋外拉來一張椅子，坐上5、6個小時，隨後又駕車離開。

案發後，警方拘捕一家三人並進入屋內搜查時，發現家裏堆滿大量雜物，有很多紙箱及其他物品，一屋淪為「垃圾屋」。目前，警方未有透露3人是否認罪，案件仍在進一步調查中。

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責任編輯：羅嘉欣

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