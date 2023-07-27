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【好人好事】女大學生父早逝母失聰　每月獲轉帳千元生活費好心人原來是他

親子 13:47 2023/07/27

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

努力讀書就是報恩了。

一名女大學生家庭在小時候遭遇變故，父親因為車禍去世，母親因為難以接受丈夫的離世而深受打擊，終日以淚洗面，最後造成聽損雙耳失聰。女生從小讀書就相當用功，成績也很好，而有善心人知道女生的情況後，每月轉帳1000元人民幣(約$1,082港元)資助她生活，直到女生大學畢業後，她才知道這個善心人的身份。

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【童學園】港大父母育成德望女狀元　患腦退化外婆引領從醫志向【附3大讀書法】

綜合內媒《錢江晚報》報導，這名女生叫吳玉其，在她3個月大時，爸爸去世，媽媽失聰。不過她很努力讀書，2019年獲蘭州大學電子系取錄，而她此時開始每月都會收到1000元人民幣(約$1,082港元)的轉帳，歷時4年，一直到今年6月畢業。她想找到這位資助自己4年的好心人，但除了匯款人名字，她一無所知。

輾轉經過求助，吳玉其才知道對方是高中同學張鴻敏的爸爸張少民，在妻女支持下，他做出這個善舉，每個月給她生活費，他們想低調處理，因為不想給吳玉其心理壓力。

最近，吳玉其在媽媽陪同下，見到了張少民，她除了給感謝信，也向他報告4年來的學習狀況，除了拿到好成績，還參加多項創業項目和科目競賽，更多次獲得國家獎學金，而她也保送復旦大學生物醫學工程系研究所。在離開前，吳玉其跟張少民加了微信，張少民表示，如果她讀研究所有經濟困難，一定要來找他。

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責任編輯︰王明芳

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