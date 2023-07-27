【古董傢俬】古董雲石三座木椅棄美孚垃圾房 識貨網民嗌走寶：至少值$10萬

▲ 有港男日前見到一張古董雲石三座木椅棄美孚垃圾房，有網民嗌「唔識貨」。

不時都有人在垃圾房尋寶，早前有港男在美孚一個垃圾房發現一張被棄置的中式雲石木椅，引來大批網民討論，有人估計該木椅為酸枝椅，價值超過十萬元，嘆物主「唔識貨」。不過有港女則突破盲腸，直指，「我全屋都係呢啲傢俱，洗Q咁多錢，我幫老豆扔咗一大半，阻住哂啲地方，呎介仲貴。」

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有港男日前在Facebook群組「香港木藝達人討論區」發帖，表示在美孚恆柏道五期垃圾房門口發現一張中式三座木椅，圖片可見，雲石木椅背板有龍頭、花紋等木雕設計，中間則鑲了疑似雲石，不過卻沒有兩旁的枕手，但木椅旁可見有黑色膠袋包住大型物品，有網民估計可能是裝有木椅的原裝枕手。

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該雲石木椅看起來仍很實淨，如今卻被當成垃圾棄置，不少網民都大嘆浪費，有識貨之人指該木椅為酸枝木傢俬，普通一張都索價數萬元，「呢張雲石三座位木酸枝，有龍頭還有皇冠頭，而家有兩邊扶手的修理好，價值也超過10萬元」、「價錢萬萬聲，十萬八萬都好平常！」、「呢種凳平則幾萬，貴則幾十萬，如果一套幾件現在係價值七位數，視乎木材石材和手工，不太有仿製品，事實也仿製不來」、「呢張凳之前拍賣緊三十萬」。

網民對該雲石木椅估價熱烈，但有港女則留言指，「我全屋都係呢啲傢俱，洗Q咁多錢，我幫老豆扔咗一大半，阻住哂啲地方，呎介仲貴。」，亦有人認為「除非有千呎空間，否則仍是要斷捨離。」、「都係土地問題。好睇唔好坐，屋又細。只適合有錢人收藏。」

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責任編輯︰王明芳